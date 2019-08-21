媽買麵包找狗合照　月月眼神死「暴氣碎念」：不給吃不要拍！

記者闕雁琳／綜合報導

散發出引狗犯罪的香氣又不給吃，難怪牠會生氣XD。新北市的混種哈士奇「二醬」平常是個活潑愛玩的女孩，保有月月的蠢萌喜感，但沒事的話從來不會亂叫。這天飼主拿出好幾個香噴噴的面包，要二醬趴在中間一起合照，看著眼前的美食，自己卻又沒得吃，讓牠當場暴走，仰頭大聲的凹嗚抱怨，內心的不滿全寫在臉上。►戀愛老司機：重點是眼神

▲哈士奇被叫來跟麵包合照暴氣碎念。（圖／有點毛毛的／妹醬是米克斯粉專提供）



請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「妹醬是米克斯」經常會分享狗狗的生活點滴，飼主笑說，二醬雖然是哈士奇但是很少開口，直到前陣子奴才終於買到一直想買的麵包，開心的叫二醬過來和麵包合照一下，沒想到二醬馬上露出眼神死的表情，大聲吼叫彷彿在控訴，「你有沒有良心吶？又不分我吃還找人家拍照，欺狗太甚！」，耳朵開飛機叫到差點破音，畫面相當可愛。

▲▼汪：拍完照要拿肉肉給我當獎賞喔。（圖／有點毛毛的／妹醬是米克斯粉專提供）



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許多網友看完影片紛紛幫二醬打氣求獎賞，留言笑說，「狗狗會抱怨我完全能理解XD」、「看得到吃不到好可憐，給牠肉肉啦～」、「太可愛了！一開口沒完沒了」、「汪：不給吃就不要拍！」、「買那麼多我是可以吃喔？」、「牠的美人尖特別尖耶（重點誤）」、「笑聲真有魔性XD」、「好會說話啊」、「奴才好狠的心，買了這麼多麵包自己吃就算了，還叫狗狗一起合照」、「拍一次請交5個罐罐」。