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動物園巧遇「小丁滿」害羞不敢見客　探頭萌偷看…超殺記憶體

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▲ 小狐獴警戒地盯著鏡頭，依舊可愛！（圖／嵌入自推特@mamekoro51）

記者詹筠怡／綜合報導

迪士尼透過新科技將25年前的經典動畫作品《獅子王》（The Lion King）搬上大銀幕，其中引人注目的角色莫過於真實版狐獴「丁滿」，有日本攝影師在動物園巧遇丁滿「小時候」，PO網引起熱議。

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這位攝影師專門拍攝動物的寶寶，最近來到東京武藏野的井之頭自然文化園時，偶然遇到了這個狐獴家庭，狐獴寶寶才剛出生，對遊客人類還非常陌生，鏡頭下的小狐獴躲在牆後面，偶爾探出頭來偷看，表情呆萌超可愛！

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▲狐獴爸爸趕緊保護受驚的寶寶。

後來攝影師還拍到寶寶緊急鑽回爸爸懷裡，而爸爸用眼神大開殺戒的好笑畫面，這組照片讓日本網友大呼超可愛，「本來就已經很喜歡狐獴了，看到這些照片更是狂噴鼻血！」「只要是動物的寶寶，怎麼都那麼可愛！」

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關鍵字： 日韓風狐獴野生動物動物園

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