鈍頭蛇俯衝吃蝸牛…超獵奇用餐法　網看呆：還知道要喝湯有點可愛

▲鈍頭蛇遇到蝸牛，捕食過程相當獵奇。（圖／翻攝自Facebook／BIG SNAKE）

記者詹筠怡／綜合報導

一講到蛇的食物，許多人會聯想到《國家地理頻道》的節目，恐怖大蟒蛇張著血盆大口、吐著蛇信，慢慢往獵物接近，再慢慢勒斃吃掉的畫面，但你可能就沒看過像是在吃點心的蛇用餐的樣子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

相較於其他威猛的蛇類，鈍頭蛇長相非常討喜，不僅有著超大比例的眼睛、讓牠看起來非常無辜之外，牠的主食是蝸牛，吃飯的樣子也相當可愛，國外粉絲專頁「BIG SNAKE」最近分享鈍頭蛇捕食蝸牛的樣子，過程讓人驚奇不已。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



▲完食之後的樣子，像是在把湯汁喝乾淨。



只見鈍頭蛇非常謹慎，先是頭抬高高、俯衝下來大口咬住蝸牛，毫無反擊能力的小蝸牛就這樣進了牠的嘴巴，然後是一段稍微漫長的吞嚥畫面，鈍頭蛇用巧勁把蝸牛從殼裡整隻拖出來，好不容易吃掉之後，還慢速咀嚼、旁邊剛好是一灘蝸牛黏液，就像是在喝湯一樣。

台灣動物粉絲專頁「阿鏘的動物日常」轉貼了這段畫面，讓網友連連驚呼，「有種在吸鳳螺的fu...」「好可愛但又覺得有點噁心」「這蛇真懂吃，吃完主食之後還會喝湯。」「連湯汁也不放過太可愛了。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）