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鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！

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記者何睿宜／採訪報導

「我想就這樣牽著你的手不放開～」可愛的小倉鼠「滋滋」這天放風時，輕輕叼著媽媽黃怡華的小拇指往角落跑，被放開後又急忙跑回來，就這樣來來回回好幾次，十分熱情積極。網友們看了笑說，「牠想帶妳去秘密基地。」►戀愛老司機：重點是眼神

▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲滋滋很信任媽媽。（圖／飼主黃怡華提供）

黃怡華受訪時表示，滋滋目前約10個月大，會有這樣的行為應該是因為倉鼠有築巢習慣，會叼衛生紙或食物去囤，「牠們本身頰囊就是會塞食物或築巢的東西，剛好覺得我手手牠很喜歡吧！或是在跟我說墊材不夠啊啊啊⋯⋯。」她補充，滋滋只有放風時間才會出來玩一下，「畢竟怕不注意踩到牠。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲滋滋只有放風時間才會在家裡一個區域跑跑。（圖／飼主黃怡華提供）

▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲平時都乖乖待在窩裡。（圖／飼主黃怡華提供）

▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲可愛的滋滋。（圖／飼主黃怡華提供）

影片中，滋滋輕輕含著「小妞妞」，努力扭著屁股往角落跑，明顯想將對方帶進櫃子後方的縫隙；不料，滋滋衝進去後才發現「小妞妞」竟然半路落跑，又急急忙忙地衝出來，很認真地叼好，彷彿在說「走走走～我帶妳回家！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲帶「小妞妞」回家步驟一：輕輕叼好最下方的指節。（圖／飼主黃怡華提供）

▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲帶「小妞妞」回家步驟二：扭屁股往前移動。（圖／飼主黃怡華提供）

▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲帶「小妞妞」回家步驟三：快速衝向秘密基地門口。（圖／飼主黃怡華提供）

網友們看完這段有趣的影片，紛紛留言，「天啊好可愛」、「鼠寶貝心中手手的重要性XD」、「可能覺得什麼都要搬回家的概念」、「鼠：為什麼這磨牙棒一直自己走掉」、「是發現食物要帶回家藏嗎？」、「這種互動是需要主人耐心付出，牠們也信任主人，令我回味！」也有網友認為，鼠鼠會這樣做是想給主人一點信息，「例如：我開發了秘密基地，帶妳去看看。」

▲鼠寶輕叼「小妞妞」往角落衝　網解密：牠想帶妳去秘密基地！。（圖／飼主黃怡華提供）

▲倉鼠會在頰囊裡塞食物或築巢的墊材。（圖／飼主黃怡華提供）

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關鍵字： 倉鼠小拇指秘密基地鼠寶

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