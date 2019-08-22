3貓床上進行「神秘儀式」　她一看棉被崩潰：事情大條了...

記者何睿宜／採訪報導

「我以為牠們在做什麼神聖的儀式，殊不知...傻的只有我。」飼主陳雨泫這天看到家裡3隻貓咪都坐在床上、面對牆壁，本來還很好奇牠們在看什麼，沒想到卻聞到一陣異味飄出，才驚覺「事情大條了！」►生火了！連我媽都用到發光



▲2隻大貓看著小橘貓釀下大禍，還轉頭互相使眼色。（圖／飼主陳雨泫提供）

陳雨泫受訪時表示，小橘貓「奶茶」約3、4個月大，上禮拜才剛收編回家，因為對新環境還不太熟悉，也比較怕生、不敢出來，所以不知道貓砂盆的位置，才會在棉被上面「如廁」，「還好目前都已經會用貓砂了。」在一旁看著奶茶的2隻成貓，則分別是1歲半的白貓「小公主」，和1歲又1個月大的虎斑貓「Oreo」。

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▲奶茶因為不熟悉環境才會上錯廁所，現在已經會使用貓砂盆了。（圖／飼主陳雨泫提供）

畫面中，奶茶一屁股坐在棉被上，還左右調整了一下最佳姿勢，接著就微微抬頭望著上方牆面，一副認真模樣；小公主和Oreo則向左右護法一樣各自站在奶茶後方，聞聞嗅嗅後，一臉傻眼地互相交換「這不太妙喔」的眼神，似乎知道新來的小傢伙闖禍了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲1歲又1個月大的虎斑貓Oreo。（圖／飼主陳雨泫提供）

▲白底虎斑貓小公主。（圖／飼主陳雨泫提供）

影片po上臉書貓咪社團，許多網友留言笑說，「好崩潰」、「夭壽喔！」、「請問要清蒸還是三杯」、「一個做壞事，兩個幫把風加觀摩的概念？？？」、「我覺得牠是轉頭過去跟另外2隻說～老子就是帶種～」、「透過螢幕，感覺能聞到那個味道……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲奶茶在棉被上如廁，讓奴才超崩潰。（圖／飼主陳雨泫提供）

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