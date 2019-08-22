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牽繩變套嘴圈圈！15歲「老鮮肉」被爸捉弄　呆萌燦笑融化網

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▲「老鮮肉」汪汪被把拔捉弄　渾然不知呆萌燦笑融化網友。（（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

▲米克斯咖哩被把拔捉弄，渾然不知。（（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

實習記者呂欣潞／採訪報導

真的不知道該說傻還是天真！新北市飼主廖俊欽日前帶15歲愛犬「咖哩」出門散步，沒想到他突然靈機一動，將狗繩圈圈套在毛孩的臉上，而汪汪似乎渾然不知自己被捉弄，還很開心地對著鏡頭露出燦笑，孰不知把拔已經快要忍不住笑翻了！

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▲「老鮮肉」汪汪被把拔捉弄　渾然不知呆萌燦笑融化網友。（（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

▲好像很喜歡被「套頭」的咖哩。

飼主廖俊欽在臉書社團「有點毛毛的」PO出一則貼文寫到，「來個15歲老爺爺第二彈……，雖然是被我這個老爸捉弄的」，原來他前陣子就有發過咖哩的照片，內容描述買東西回來的時候，汪汪對他眨眼燦笑，眼神充滿了愛意，引起廣大的迴響。網友看到汪汪已經是15歲的狗狗，紛紛不敢置信地表示，「根本是一頭『老鮮肉』，保養的相當不錯！」

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▲米克斯咖哩被把拔捉弄，渾然不知。（（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

▲看到爸拔靠近，米克斯咖哩眨眼燦笑。

▲「老鮮肉」汪汪被把拔捉弄　渾然不知呆萌燦笑融化網友。（（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

▲雖然咖哩已經15歲，但仍像個孩子一樣。

飼主廖俊欽接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，咖哩發生過很多趣事，「每當我捉弄牠的時候，毛孩就會定格不動或是一臉呆萌樣，平常只要一講『洗澡』兩個字，就會立刻躲在椅子下不出來；還有整理家裡用到吸塵器，牠就會跑去咬機器的頭；很喜歡玩球的咖哩，只要給牠一顆球，就可以自己玩一整個下午。」

 ▲「老鮮肉」汪汪被把拔捉弄　渾然不知呆萌燦笑融化網友。（（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

▲咖哩是把拔的禮物！

「老爺爺」咖哩是剛出生一個禮拜的時候收養回家的，把拔表示，毛孩是在他人生最低潮的時期出現的，也因為這個緣分，讓他在照顧咖哩的時候，因為忙碌忘記生活的各種苦悶，一心只想專心照顧牠，眼裡只有毛孩可愛的模樣，逐漸療癒了日常生活，謝謝牠的陪伴！

這幾張咖哩呆萌的照片曝光後，許多網友在底下留言表示，「依舊是美男子，老鮮肉」、「幸福的笑容！」、「15歲的毛孩，完全沒有老樣勒，看起來就像年輕小伙子」、「這是傳說中的童顏」、「15歲還是很萌」。

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▲「老鮮肉」汪汪被把拔捉弄　渾然不知呆萌燦笑融化網友。（（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

▲療癒笑容溫暖把拔。

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關鍵字： 米克斯毛孩汪汪汪星人捉弄呆萌燦笑領養

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