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農曆7月半夜洗頭吹髮　她抬頭一驚…「一雙眼睛在看我」

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實習記者呂欣潞／採訪報導

夜深了不睡～小心有人盯著你看！網友陳佳坤日前發布一則影片，半夜正在認真吹頭髮的她，怎麼覺得好像哪裡怪怪的不太對勁，於是下意識抬頭一看，天呀這是要嚇死誰啊，原來是家中主子「小花」爬到櫃子上，用監視的眼神猛盯著自己看。

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▲一雙神秘「貓眼」緊盯著牠……半夜吹髮抬頭一看嚇死（圖／網友陳佳坤提供）

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▲爬到櫃子監視家人的小花。（圖／網友陳佳坤提供）

飼主陳佳坤在臉書貼文中表示，「千萬不要農曆七月半夜洗頭，那天我凌晨一點多在吹頭髮一直覺得有一雙眼睛在看我……我抬頭一看……吹個頭髮有必要這樣嗎？」影片中可以看到，肥肥胖胖的主子，可能以為自己不會被發現，於是偷偷摸摸地躲在櫃子上，沒想到竟然嚇到馬麻，肥短的手手撐在鏡子上，一臉被抓包的模樣，讓網友直呼「好可愛」。

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▲一雙神秘「貓眼」緊盯著牠……半夜吹髮抬頭一看嚇死（圖／網友陳佳坤提供）

▲小花最常做的事情是睡覺。（圖／網友陳佳坤提供）

飼主陳佳坤接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「小花待的地方是家裡的最高處，所以牠時常爬上去觀察家中每個人的一舉一動，那天吹頭髮還真的被毛孩嚇到，小花平常還會隨便抓蟲蟲拿給我，偶爾會跟另一隻喵喵弟弟打架，但大多時間牠都在睡覺。」

▲一雙神秘「貓眼」緊盯著牠……半夜吹髮抬頭一看嚇死（圖／網友陳佳坤提供）

▲小花和弟弟在窗邊等麻雀。（圖／網友陳佳坤提供）

▲一雙神秘「貓眼」緊盯著牠……半夜吹髮抬頭一看嚇死（圖／網友陳佳坤提供）

▲小花慵懶躺在沙發上。（圖／網友陳佳坤提供）

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▲小花跟弟弟打架。（圖／網友陳佳坤提供）

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關鍵字： 喵喵喵星人米克斯吹頭髮偷看農曆七月

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