浪喵「黏TT」饋頭放閃　她暖餵10年…網敲碗收編：我家17隻了

實習記者呂欣潞／採訪報導

桃園網友唐穫珺日前發布一則影片，在她店裡對面有2隻浪貓，橘貓是「奶油」，虎斑叫「醬醬」，牠們的感情相當要好，經常可以看到喵喵們黏在一起，日前又再度被捕捉到黏踢踢畫面相當甜蜜。由於原PO餵養他們長達10年，所以喵喵們也都認得她！

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▲浪喵「奶油」與「醬醬」感情很好。（圖／網友唐穫珺提供）

2隻喵星人的名字都是網友唐穫珺替牠們取的，之前曾經在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發過2次文，紀錄奶油與醬醬可愛模樣，引起網友熱烈回響，因此成為該臉書社團的「明星貓咪」。從影片中可以看出，牠們因為長期一起流浪的關係，逐漸變成所謂的難兄難弟，感情相當要好，連坐在石墩上都要靠緊緊，閃瞎路過民眾的雙眼。

▲浪喵「奶油」與「醬醬」時常依偎在一起。（圖／網友唐穫珺提供）

網友唐穫珺坤接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「奶油與醬醬是我餵了10年的浪貓，只要呼叫牠們都會給予回應，之前在社團PO過影片，每次網友都叫我收編，但因為家中已經有17隻了，都是從小貓開始收養，需要龐大的醫療照顧，加上我在外頭還會餵養5、60隻浪貓與流浪狗……。」

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▲▼「網友唐穫珺餵養浪浪超過10年。（圖／網友唐穫珺提供）





網友看完影片紛紛留言表示，「融化啊」、「養的有點肉肉的～可愛」、「一天摸一次30元，還不快付錢！！！」、「30天／才會遇到這樣兩個站在一起的場景1次」、「2隻感情超好，無時無刻都黏在一起」、「哇～好久沒看到他們了～想念被他們詐騙罐罐的時光」。

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