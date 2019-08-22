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餵我吃蝦蝦！萌貓臉貼金婆肚皮狂磨蹭　網發現「可愛亮點」

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記者林韋辰／綜合報導

「金婆～快點餵我吃一隻啦！」彰化縣飼主林玉華家裡來了非常多親戚，愛貓「喵喵」看到桌上擺滿一盤又一盤的美食，興奮的不得了，尾巴翹高高地走來走去。其中喵喵還鎖定「一定會心軟」的金婆，故意在旁邊賣萌狂磨蹭，逗趣的短片在貓咪社團傳閱開來。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

喵喵看到金婆在剝蝦，開心地黏過去。只見牠的尾巴化身小雨刷，不停左右擺動外，嘴巴還一直喵喵叫。眼看金婆好像快剝好了，喵喵的小臉蛋靠在肚子旁磨來磨去，聽到媽媽說「你不准吃」，牠則變本加厲，舉起小手手撒嬌的更厲害。

▲餵我吃蝦蝦！萌貓臉貼肚皮狂磨蹭　網發現「可愛亮點」。（圖／網友林玉華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲喵喵：金婆快點給我吃一口啦～

第一次見到喵喵的金婆，面對小朋友的討吃招數完全被征服。媽媽表示，「老人家都捨不得不給吃，阿嬤就說『唉唷～那有貓這樣子的啦！』金婆也一直想剝蝦給喵喵吃，我們大人全部哈哈大笑。」

如果喵喵討不到食物，會乖乖去吃自己的飼料，不會耍脾氣，是一隻非常乖巧的貓咪。媽媽也笑說，「牠現在是迷上吃水果，整天在那邊蹭蹭。牠知道有蹭蹭就會有得吃，每次都靠這一招打遍天下。」

▲餵我吃蝦蝦！萌貓臉貼肚皮狂磨蹭　網發現「可愛亮點」。（圖／網友林玉華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵喵吃飽趴著休息。

媽媽將喵喵討蝦子影片上傳到貓咪社團，網友看完幫求情，「快點給牠一隻嘛～都顧著自己享受」、「好可愛好可愛一直蹭」、「這也太可愛了吧！為了吃怎麼可以撒嬌成那樣」、「喵：一豬就好啦～霸託」、「怎麼那麼可愛」。還有網友發現一個可愛亮點，直呼影片中的金婆、阿嬤和喵喵身上花色都一樣是黑白。

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關鍵字： 肚皮蝦子

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