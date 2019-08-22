心疼神豬沒尊嚴「連滾也不行」　余筱菁提案「禁神豬比賽」！

▲ 神豬重量比賽。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

新竹縣神豬比賽20日開始後，引起不少動保團體抗議。對此，綠黨縣議員余筱菁21日在臉書上表示，她將以綠黨召集人與新竹縣議員的身分，向縣政府提案「宣導且禁止非人道飼養之神豬與相關競賽活動」，期望未來不要有更多痛苦的生命們繼續被這樣對待。

余筱菁在文章一開頭先指出，義民節是她小時候很期待的節日，因為阿公常常牽著她去看神豬比賽，但長大後，她開始深入了解文化背後的始源，「也了解到神豬的由來是被『強迫灌食』開始」，不僅胖到走不動，連躺在地上打滾都沒辦法，只能靜靜地躺在那，「一個生命的尊嚴，就這樣徹底地被無視」。

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▼ 神豬豬隻「下窟」後，就是強迫灌食的開始。當豬隻不願再吃時，業者會用灌食器敲打豬鼻，逼神豬張開嘴巴，以便繼續灌食。（圖／台灣動物社會研究會提供）

接著她提出心中的疑問，「究竟物質豐沛的今天，我們到底需不需要向神明奉上充滿油脂的神豬來表達心意呢？神明代表的不是『憐憫與慈悲』嗎」，雖然不清楚獻祭是否會讓神明滿意，但對於這項傳統希望有更多人關注到。

余筱菁指出，她20日晚間騎車在竹東鎮的街上，看到被撐開的大豬，準備被獻祭的山羊、鴕鳥時，思考著神豬們的成長過程非常痛苦，也在想鴕鳥和山羊一定要被這樣對待嗎？這幾天她一直糾結於要不要提案，「因為這項提案將會和竹東鎮相對純樸的風氣有所衝突！但今天我做了決定。」

根據提案內容，她認為，政府未來應該宣導非人道飼養「神豬」與禁止相關競賽，並著手研擬相關辦法外，未來縣府也可以主辦「以神豬米食造型競賽與神豬麵食造型競賽」當作飼養神豬的替代方案。她也於文末分享桃園市的案例，並表示「文明跟傳統是可以共榮的，我們都值得擁有更友善的社會。」