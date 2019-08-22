黑貓帥氣滑壘卻仆街！　原地撥砂「掩蓋事實」...以為沒人看到

記者陳靜／採訪報導

「你以為出糗滑倒可以蓋掉不被人發現嗎？」台中網友Fan Fei這天在打掃家裡時，把廚房的地板全都拖了一遍，沒想到家裡的黑貓「OA」卻玩起滑壘，牠原本還想來個帥氣出場，殊不知下一秒就馬上出糗，直接腳滑摔在地上，發現自己做了蠢事之後，竟然還在原地撥砂，就像是要「掩蓋事實」一樣，讓媽媽笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲黑貓玩滑壘慘摔，竟原地撥砂掩蓋。（圖／網友Fan Fei授權提供，下同）

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馬麻無奈笑說，毛孩偶爾會趁著她在拖地的時候，故意在一旁搗亂，還調皮地玩起滑壘遊戲，不過，這是她第一次看到OA滑倒，而且還順勢地打了地板洩憤，同時做出莫名的撥砂動作，似乎以為這樣就能把牠跌倒的糗樣掩蓋起來，讓媽媽不禁笑說，「可能長大了有偶包吧！」

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▲這樣真的有偶包嗎XD

▲「你們什麼都沒看到喔。」

OA是隻非常無厘頭的貓咪，你永遠猜不到牠下一步要做什麼，不僅如此，牠還有個超級怪癖就是喜歡「偷菜」，每當家人在廚房備料煮菜的時候，牠就會坐在一旁默默觀察，直直盯著蔬菜不放，接著趁對方不注意時，偷偷把菜抓走，之前甚至曾經把整包香菇叼去藏起來，行為令人超不解！

▲調皮的OA曾把整包香菇藏起來。

▲毛孩們的偉大傑作。

影片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」後，網友看了紛紛笑翻表示，「撥砂是哪招啦」、「牠是覺得丟臉想要挖洞把自己藏起來嗎好可愛XD」、「有偶像包袱的貓啊～成精了」、「還氣氣氣氣氣氣的打地板」、「生氣跺腳」、「裝忙」、「阿喵抓地板洩憤嗎？好可愛XD」、「滑倒裝作沒事抓地板」、「壞地板！壞地板！壞地板！打打打打打！」、「跟地板生氣也太勾錐了吧」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲OA是家裡的老么，和老四的感情非常好。

▲家裡的貓哥貓姐們看到OA犯蠢時，總是露出一臉「算了牠還小」的無奈表情。

▲一家人嘴邊肉都越來越大塊呢XD

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