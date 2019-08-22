上網買超人雨衣卻送來「粉色迷彩」　牠穿上秒變「火鍋肉片捲」

▲汪汪穿上粉色迷彩雨衣秒變肉片捲。（圖／有點毛毛的／網友曾進成提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳靜／綜合報導

原來是條行動肉捲啊，我還以為是汪星人呢！網友曾進成家中有隻可愛的米克斯「魯肉」，這天把拔的助理幫毛孩上網買了1件帥氣的「超人雨衣」，怎料到貨拆封後，卻只看見1件粉紅色迷彩花樣的雨衣，家人將錯就錯地幫魯肉穿上，沒想到牠卻瞬間變得像是1條會動的肉片捲一樣，讓全場笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲肉片會動啊啊啊啊啊啊！

把拔曾進成在臉書社團「有點毛毛的」無奈笑說，「助理替我家魯肉上網買了超人雨衣，怎麼拆封變粉紅色，穿上怎感覺牠像............肉片。」同時還附上一盤火鍋肉片的照片，乍看之下，粉白相間的迷彩花紋真的和肉片的油花分布有幾分神似，走起路來更是透露出滑稽感，沒想到原本眾人期待的超人魯肉，會變成真的「魯肉片」。

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▲根本一模一樣XD

網友看了魯肉的照片後紛紛笑到併軌表示，「真的好像.....」、「哈哈哈移動式肉捲」、「看了很想吃火鍋」、「嗯～雪花分部很均勻！一定很好吃（誤」、「哈哈哈～真的好像雪花肉片 & 培根」、「吃火鍋囉～肉片別一直跑啊～」、「跟Lady Gaga撞衫」、「至少是高檔肉的感覺～XD」、「肉片逛大街」、「這樣穿出去，會給其他狗狂追，肉肉不要跑」、「真的有像到XD」、「結尾笑聲超魔性的XD我重複聽了十次以上」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「你才肉片！你全家都肉片！」

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