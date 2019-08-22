早餐店老闆娘和汪「拋接吐司」默契爆表！　百發百中姿勢超老練

記者陳靜／採訪報導

看這姿勢一定是個老饕無誤！台北網友李緯苓家中有隻貪吃的米克斯「小劈」，只要假日一到，牠就會拉著主人一起去早餐店討吃，老闆娘總是會趁著空檔拿出吐司邊，迅速地撥成小塊狀，和小劈進行「你丟我吃」的拋接麵包遊戲，雙方完全沒有停留，一來一往且百發百中的互動默契度爆表，讓人嘆為觀止！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小劈和早餐店老闆娘拋接吐司超有默契。（圖／網友李緯苓授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

每當媽媽帶著小劈到這家早餐店，牠都會跑到櫃台邊，用前腳敲敲桌子，示意要老闆娘給牠麵包吃，且沒吃到絕不罷休，不過，有時候店裡真的太忙了，這時候老闆娘就得要當著牠的面，把麵包裝進袋子裡，特別叮嚀牠帶回家吃，小劈才會甘願乖乖離開，真的非常貪吃呢！

►少女電眼的秘密，只跟你偷偷分享



▲小劈貪吃又會撒嬌，討吃功力非常高強。

▲即使小劈已經13歲了，但牠依然活潑好動。

小劈目前13歲，是個老爺爺汪了，但牠仍然非常活潑愛吃，每到假日就會趁著早上散步時，拖著媽媽往早餐店跑，「我如果不想走那條路還不行哦，會硬拖我去。」讓馬麻超無奈，而牠不僅在早餐店是討吃慣犯，只要到公園散步時，一看到陌生人手上有食物，牠也會馬上衝到對方腳邊狂搖尾巴賣萌，為了吃無所不用其極。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲有食物才願意抬頭合照的小劈。

▲小劈脾氣非常好，總是任由馬麻惡搞XD

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「接的真好沒有漏掉」、「食物回收處理機」、「接食物的畫面好療癒」、「感覺好像在丟麵疙瘩一樣好順手XD」、「蠻強的...有沒有考慮加入中華隊外野手？？」、「專業吃貨」、「多老練的手法～～喔～不！！是多老練的嘴法XD」、「百發百中超強的」、「高手中的高手。高高手」。

▼更多精采影音