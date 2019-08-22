記者林韋辰／綜合報導

若回家的時候汪星人沒來迎接，那百分之百一定是牠闖禍了！飼主Chin Yu Lai22日下班回家，發現平常最喜歡迎接她的毛小孩一隻都不在，心想「兩隻怎麼這麼安靜？怎沒來迎接？」，沒想到下一秒看到家裡水管後，立馬大罵「到底是誰咬破水管！」

►夜深了...千萬別讓腦公看到



▲Beta不敢直視媽媽。（圖／有點毛毛的／粉專＠Alpha & Beta _ 一家親提供，下同。）



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Chin Yu Lai表示，「想說回家怎麼沒人來迎接，原來是在這邊懺悔啊！」從影片中可見，伯恩山犬Alpha和Beta一臉心虛，趴在地板上一動也不動。媽媽先問「Beta是你嗎？」Beta看了一秒後，趕緊低頭看向地板，這時鏡頭再轉向Alpha「是你嗎」，只見Alpha瘋狂舔媽媽手裝忙，假裝沒發生這回事。

▲Alpha舔媽媽手裝忙。



「事實證明...如果平常很煩人的小孩突然安靜了，那一定是有什麼事情發生！」Chin Yu Lai也笑說，牠們以前還算是小天使，感覺最近開始進入爆走階段，一定是最近太閒、活動力太旺盛，看來要帶牠們出去跑三圈發洩一下了。

至於兇手是誰呢？無人知道。大家看完逗趣的小短片，紛紛在底下留言，「這一定有鬼」、「一定兩個都有份」、「太可愛啦～根本打不下手」、「有福同享～有難同當」、「還小還不懂」、「這應該只是未來的小前菜」。

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