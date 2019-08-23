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母牛逃離屠宰場2小時　呆站青青草地上...仍斃命警槍下

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▲▼母牛闖馬路。（圖／翻攝自《itvNEWS》）

▲母牛一動也不動站在馬路中的樹叢區。（圖／翻攝自《itvNEWS》）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國坎布里亞郡(Cumbria)街頭上，22日中午12點左右突然出現一頭米白色的母牛在馬路上亂竄，一度危急交通安全，警察為了保護民眾安全，只好開槍射殺母牛。據悉，這隻母牛在兩小時前從屠宰場逃跑出來。

從影片中可以看見一頭米白色的母牛站在道路旁的樹叢區，一動也不動看起來神情緊張，像做錯事的小孩被罰站，周圍沒有民眾敢靠近。這頭母牛稍早前在街頭亂跑，嚇壞路過民眾及駕駛，警察為了保護附近民眾的安全將道路封鎖。

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目擊者表示，「由於封鎖線的限制，我的女兒被困住，她打電話給我叫我看窗外，沒想到竟然有一頭牛站在鄰居的車道上。」、「我知道牛抓狂時有多危險，所以我當下緊閉門窗，不敢跨出門。」

▲▼母牛闖馬路。（圖／翻攝自《itvNEWS》）

▲沒有民眾趕靠近母牛，深怕被攻擊。（圖／翻攝自《itvNEWS》）

母牛在被屠宰之前從屠宰場逃離，當地警方表示，「為了安全的解決問題，在多方的考量之下，決定採取快速、安全，並兼顧人道的方法。」推測母牛是從西蘇格蘭羊肉有限公司（West Scottish Lamb Limited）逃出，這是距離事發地最靠近的屠宰場。可憐的母牛逃過屠宰場的魔掌，但逃不過死亡的命運，最後還是死在警察的槍下。

關鍵字： 母牛逃離屠宰場英國

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