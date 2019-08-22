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偷尿尿不敢回家！黑嘴汪被罵「貢吼細」小手捲曲賣萌：原諒人家嘛～

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記者林韋辰／採訪報導

看到這個臉真的罵不下去！台南市南區的3歲米克斯「黑嘴」不小心又在家裡偷尿尿，嚇得不敢回家，獨自在騎樓晃來晃去。飼主Debby Lin發現後，氣得用手指對方「你要打打」、「貢吼細（打死）」，小屁汪聽完後「翻肚撒嬌」，用好無辜的眼神求媽媽原諒。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

媽媽大喊「黑嘴來喔...」，黑嘴知道要被罵了，立馬跑去牆壁邊躲起來。影片中，媽媽兇兇地說「你為什麼又偷尿尿了！要打打」。只見黑嘴開啟飛機耳，用可憐的大眼睛盯著媽媽，發現媽媽還在碎碎念，下秒慢動作躺地板，兩隻腿腿大掰開、小手則微微捲曲，可愛的小萌臉好像在說「原諒人家嘛～」。

請繼續往下閱讀...

▲偷尿尿不敢回家！黑嘴汪被罵「貢吼細」小手捲曲賣萌：原諒人家～（圖／網友Debby Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑嘴：人家不是故意的嘛～（圖／網友Debby Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「看到這個臉真的罵不下去...牠每次都給我使出這招。」飼主Debby Lin也無奈的說，「明明有帶出去上廁所，結果牠天天早上在廚房尿尿，真的不知道為什麼要在家裡尿尿！」事後飼主Debby Lin也只能讓牠上，「我們家人也是默默讓牠上啦，就我跟我媽輪流擦，只是最近頻率真的有點高，所以罵牠。」

▲偷尿尿不敢回家！黑嘴汪被罵「貢吼細」小手捲曲賣萌：原諒人家～（圖／網友Debby Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑嘴很喜歡在家裡尿尿，令媽媽相當頭疼。

媽媽將小短片上傳到「有點毛毛的」社團，認真詢問大家「請問要怎麼讓牠不在裡面尿尿啊...」。有網友就搞笑留言「人家就想在裡面尿啊，你管人家～」、「你自己尿在外面給牠看，牠就尿在外面了（誤）」、「大庭廣眾的不想尿尿啊」，不過也有人正經回覆，「固定時間帶狗狗出去尿尿，久了就會習慣了」、「一天至少帶出去上廁所五次，早上起床中午下午傍晚睡前，你一天上幾次廁所基本上狗狗也需要，如果沒有這個次數基本上就是太少。」

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▲偷尿尿不敢回家！黑嘴汪被罵「貢吼細」小手捲曲賣萌：原諒人家～（圖／網友Debby Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽：下次不准再偷尿尿了喔！

更多精彩影片：

關鍵字： 米克斯偷尿尿

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