從小住收容所！2年後浪汪「健壯→消瘦」　 療癒笑容下藏想家心情

▲2年過去，壯壯的身體日漸消瘦，骨頭清晰可見。（圖／板橋動物之家_志工隊授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

板橋收容所有隻名叫「壯壯」的小黃狗，年紀輕擁有美麗的外表，原本以為牠很快會被領養，沒想到一住就是兩年，健壯的身體也日漸消瘦，唯一不變的是樂觀開朗的個性，臉上永遠掛著療癒人心的笑容。志工心疼地說，「名字和身材成反比」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲喜歡陽光暖男壯壯的民眾，歡迎到板橋收容所，編號：2018050811看看牠喔！

志工表示，壯壯兩年前被帶進淡水收容所還是個幼犬，後來轉到板橋等家，「從小就在收容所長大，對牠來說從鐵籠看出去的風景，幾乎就是整個世界。」雖然被人類狠狠丟棄，也不改壯壯親人、親狗的特質，個性乖巧穩定，搗蛋名單上絕對沒有牠的名字。

▲雖然被人類狠狠丟棄，也不改壯壯親人、親狗的特質，個性乖巧穩定。

無奈的是，即使壯壯有許多優點，米克斯往往乏人問津，讓原本活潑開朗的牠，出現許多令人擔心的情況，包括，食慾降低、不親人親狗、容易緊張害怕以及吠叫問題。正當大家傷透腦筋時，壯壯努力克服恐懼，恢復往日笑臉迎人的姿態，努力等待主人的到來。

▲汪：願意把現在瘦瘦的我，養得頭好「壯壯」嗎？

由於收容所環境不適合狗狗長期生活，加上壯壯在籠內偏弱勢，容易被欺負咬傷。志工提到，「壯壯真的很乖很乖，抱一下能讓人瞬間融化，希望能讓牠知道有家是什麼滋味，被愛是什麼感覺。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

＊ETtoday寵物雲小提醒：板橋收容所的犬舍施工中，不過照常開放，想領養貓狗的民眾可以直接進來！





▲汪：想知道被人疼愛是什麼感覺。

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