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沒錢買雨衣！爸神手「購物袋→藍色潛水艇」　網敲碗求教學

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▲沒錢買雨衣！爸神手「購物袋→藍色潛水艇」　網敲碗跪求教學。（圖／網友Hong Yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

▲飼主巧妙改造購物袋。（圖／網友Hong Yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

一秒變成名牌雨衣！最近一直下雨，飼主Hong Yao非常苦惱無法帶愛犬「醜比」出門散步，也沒有錢買雨衣。這時爸爸Hong Yao靈機一動，將家裡的賣場購物袋「大改造」，瞬間做出超厲害的「藍色淺水艇雨衣」，讓許多網友看完敲碗跪求教學！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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▲沒錢買雨衣！爸神手「購物袋→藍色潛水艇」　網敲碗跪求教學。（圖／網友Hong Yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醜比終於有了雨衣。

照片中，可愛的醜比化身小小模特兒，身上的藍色特製雨衣與牠完美融合。小雨衣有著俐落方形剪裁，身上的提帶則變成小小蝴蝶結，看似可以方便主人手提用。爸爸笑說，屁屁部分其實蓋得住，「只是醜比的屁股太大啦」。

▲沒錢買雨衣！爸神手「購物袋→藍色潛水艇」　網敲碗跪求教學。（圖／網友Hong Yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醜比屁股太大遮不住。

▲沒錢買雨衣！爸神手「購物袋→藍色潛水艇」　網敲碗跪求教學。（圖／網友Hong Yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本汪穿起來可愛嗎？

爸爸貼文中表示，自己用一個袋子、一把剪刀就完成了。「其實沒什麼特別製造方法，我用袋子跟剪刀，先剪一個洞洞，然後再摺一摺就完成啦。」同時也提到，有想過要做帽子，可是想到要黏就很麻煩，因此作罷。

▲沒錢買雨衣！爸神手「購物袋→藍色潛水艇」　網敲碗跪求教學。（圖／網友Hong Yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲側面圖來一張。

網友看完Hong Yao的手工創意雨衣，覺得超像「淺水艇」，大家逗趣地留言「還可以手提也太讚了吧」、「包覆範圍比我買的更好耶」、「名牌雨衣欸！可惡想要」、「好強～好像潛水艇」、「太有才了～厲害厲害」、「好想看牠穿這樣去散步的樣子」、「最佳代言人」。

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▲沒錢買雨衣！爸神手「購物袋→藍色潛水艇」　網敲碗跪求教學。（圖／網友Hong Yao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醜比：爸爸是拍好了沒啊...。

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關鍵字： 雨衣米克斯超商

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