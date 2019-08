《小姐與流氓》真狗版！　男主角從收容所浪浪變大明星

JUST ANNOUNCED: Get a first look at the live-action Lady and the Tramp and more Disney magic headed to #DisneyPlus in the latest issue of "Disney twenty-three": https://t.co/hQMdeDsF1Y pic.twitter.com/BlYN4gwAlO — Disney D23 (@DisneyD23) 2019年8月13日

記者李依融/綜合報導

迪士尼膾炙人口的狗狗動畫《小姐與流氓》也要翻拍「真狗版」,男主角「流氓(Tramp)」由米克斯㹴犬蒙提(Monte)飾演,這隻2歲狗狗是在亞歷桑納州鳳凰城的收容所被相中,從落寞的浪浪成為演技爆發的狗明星。

Shelter dog Monte really looks like Tramp from Disney's Classic "Lady and the Tramp"-Rescued by @HALORSQ Monty was adopted by a family in California and now he's starring in the remake live-action film. Movie opens this November #LadyandtheTramp #HaloAnimalRescue @FOX10Phoenix pic.twitter.com/tdYTAZo5Wm — Christine Goodfriend (@GoodfriendC) 2019年8月20日

《小姐與流氓》講述備受寵愛的可卡犬小姐(Lady)和流浪犬流氓意外相遇,經歷冒險後變成「家人」的故事。劇組到許多收容所物色最合適的狗演員,大約1年前在鳳凰城收容所HALO Animal Rescue遇見蒙提。蒙提是一隻中型㹴犬米克斯,身上披著黑毛,臉和四肢有白毛,和動畫片中流氓的形象如出一轍,更重要的是這隻狗狗超親人,而且聽得懂坐下指令,也能輕易地牽繩散步。

請繼續往下閱讀...

(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

蒙提原本是在新墨西哥州的收容所,2018年4月26日被送到HALO Animal Rescue。收容所工作人員表示,當時知道這是來自好萊塢的劇組團隊,要尋找一隻狗狗演出好萊塢電影,「但我們不知道確切是演什麼電影,因為那是最高機密。」得知蒙提正是《小姐與流氓》的男主角,工作人員都覺得再適合不過了,「畢竟他真的是浪浪出身的嘛!」

Celebrity dog in our midst! Monte was adopted last year from HALO & originally came from Las Cruces, NM. Monte will be starring as "Tramp" in the new live action Disney movie according to this @People Exclusive https://t.co/d1LgLx9R0H #HALO25yrs #HelpingAnimalsLiveOn pic.twitter.com/u6kaBhgkJM — HALO Animal Rescue (@HALORSQ) 2019年8月12日

(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤:https://goo.gl/MyKwZB)

蒙提在劇中的「女朋友」則由一隻叫做玫瑰(Rose)的可卡犬飾演,所有狗狗演員在開拍前3個月開始訓練,而拍攝過程中訓犬師會以鼓勵正向的方式引導,讓狗狗們感覺是在玩而非在工作。

《小姐與流氓》真狗版11月21日將在迪士尼新推出的影音平台Disney+首播,官方迪士尼粉絲俱樂部Disney D23也釋出蒙提和玫瑰曬恩愛的劇照,讓更多粉絲期待這部汪汪電影上映。

►少女電眼的秘密,只跟你偷偷分享

▼更多精彩影片