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《小姐與流氓》真狗版！　男主角從收容所浪浪變大明星

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記者李依融／綜合報導

迪士尼膾炙人口的狗狗動畫《小姐與流氓》也要翻拍「真狗版」，男主角「流氓(Tramp)」由米克斯㹴犬蒙提(Monte)飾演，這隻2歲狗狗是在亞歷桑納州鳳凰城的收容所被相中，從落寞的浪浪成為演技爆發的狗明星。

《小姐與流氓》講述備受寵愛的可卡犬小姐(Lady)和流浪犬流氓意外相遇，經歷冒險後變成「家人」的故事。劇組到許多收容所物色最合適的狗演員，大約1年前在鳳凰城收容所HALO Animal Rescue遇見蒙提。蒙提是一隻中型㹴犬米克斯，身上披著黑毛，臉和四肢有白毛，和動畫片中流氓的形象如出一轍，更重要的是這隻狗狗超親人，而且聽得懂坐下指令，也能輕易地牽繩散步。

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蒙提原本是在新墨西哥州的收容所，2018年4月26日被送到HALO Animal Rescue。收容所工作人員表示，當時知道這是來自好萊塢的劇組團隊，要尋找一隻狗狗演出好萊塢電影，「但我們不知道確切是演什麼電影，因為那是最高機密。」得知蒙提正是《小姐與流氓》的男主角，工作人員都覺得再適合不過了，「畢竟他真的是浪浪出身的嘛！」

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蒙提在劇中的「女朋友」則由一隻叫做玫瑰(Rose)的可卡犬飾演，所有狗狗演員在開拍前3個月開始訓練，而拍攝過程中訓犬師會以鼓勵正向的方式引導，讓狗狗們感覺是在玩而非在工作。

《小姐與流氓》真狗版11月21日將在迪士尼新推出的影音平台Disney+首播，官方迪士尼粉絲俱樂部Disney D23也釋出蒙提和玫瑰曬恩愛的劇照，讓更多粉絲期待這部汪汪電影上映。

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關鍵字： 小姐與流氓迪士尼迪士尼真人電影

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