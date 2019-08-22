終於可以帶毛孩逛IKEA啦！　敦北店、新店店第一波開放

▲IKEA敦北店與新店店開放寵物進入。（圖／記者李依融攝）



記者李依融／綜合報導

曾經帶毛孩到IKEA卻碰壁嗎？IKEA敦北店與新店店日前終於開放寵物進入，不過毛孩全程需要在袋子或推車中，不能露出頭腳，也不能進入餐廳。雖然毛孩進入賣場仍有限制，但寵物友善程度已往前一大步，這個消息也讓許多飼主很開心。

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KEA1994年第一間店在台灣開幕，考量到家居用品與顧客直接接觸，加上賣場的衛生維護，一直以來都是「禁止攜帶寵物」，不少人帶著毛孩想購物只能敗興而歸。IKEA2017年推出寵物家具系列Lurvig，主打毛孩也是家人，讓寵物家具能夠融入生活，而Lurvig系列也在2018年初引進台灣，當時許多飼主感興趣，卻無奈毛孩禁止進賣場，邊逛邊掛心家中的寵物，實在不盡興。

▲IKEA寵物家具Lurvig系列相當受歡迎。（圖／IKEA提供）



隨著越來越多居家賣場推行「寵物友善」，IKEA終於開放敦北店和新店店讓寵物一同逛街，不過規定寵物必須全程待在寵物袋或推車中，頭和腳不能露出，另外為了維護食品安全衛生，也不能進入IKEA瑞典餐廳與IKEA café。IKEA表示，寵物的包包、提籃或推車和捷運的規定相同，寵物箱尺寸不超過55公分、寬45公分、高40公分(僅計算本體尺寸，不含支架及輪子)、必須包裝完好，無排泄物或水漏出之虞，警犬、導盲犬或是訓練中的導盲幼犬不在此限。

▲▼寵物必須全程待在符合規定的提籃或推車中，頭、尾、四肢皆不可露出。（圖／記者李依融攝）



IKEA提到，因為敦北店位於敦化南京商圈，隔壁的微風南京和台北捷運都已開放寵物入內，而且反應良好，便開放試行並向台北市政府完成寵物友善空間申請。另外新店店與捷運連通，因此和敦北店成為第一波試行的分店。

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IKEA也表示，開放寵物入店2個月以來反應良好，攜帶毛孩的顧客都很遵守相關的規範，其他分店未來也有望開放。

▲IKEA朝寵物友善相關規定。（圖／翻攝自IKEA官網／點圖放大）



事實上同為居家用品賣場特力屋、Hola特力和樂更早推行「寵物友善」，賣場內也提供寵物專用的推車，友善程度讓許多飼主覺得「足甘心」，大家也互相提醒做個守規矩、負責的飼主，盼望寵物友善空間能越來越多。

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▼特力屋與Hola皆有專屬寵物推車，每天都會消毒。（圖／翻攝自HOLA特力和樂臉書）



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