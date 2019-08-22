今年第一起！金門水獺遭路殺倒臥草地　死亡個體為「罕見雌性」

實習記者劉芊妤／綜合報導

台灣保育類動物歐亞水獺僅存在於金門，由於棲息地破壞、路殺等因素，導致數量剩不到200隻，今(21日)被民眾發現倒臥在草地上，已經沒有呼吸心跳。對此，金門建設處鍾科長出面回應，「由於雌性水獺路殺死亡率較低，縣府已請研究團隊到案發地點進行環境勘查，以釐清死亡的真正原因，增訂相關改善作業。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲經獸醫檢查發現，確認死亡的個體是隻雌性的成年水獺。（圖／金門縣建設處農林科提供，下同）



建設處文水成代理處長表示，晚間接獲民眾通報，在高陽路上往高坑叉路口發現一隻水獺死亡，經獸醫檢查發現，確認死亡的個體是隻雌性的成年水獺，「從種種跡象研判確認為遭車輛撞擊死亡，這是今年第一起水獺路殺案件。」

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經歷多年研究統計調查結果，金門歐亞水獺路通報路殺案件，多為雄性個體，由於歐亞水獺領域性強，除繁殖期與親子獺外，多為單一個體生活。但雌性水獺多數在固定區域出沒，就周邊環境條件分析，極有可能為斗門溪上游或太武山周邊農塘出沒的個體，後續將透過DNA分析方式，調查牠曾經出現過的區域或歷史紀錄。

▲金門縣府已在金沙灘部分水獺路殺高風險路段設置防止動物穿越的防護網。

為了降低歐亞水獺路殺的案件，縣府已在金沙灘部分水獺路殺高風險路段設置防止動物穿越的防護網，也在水庫周邊設有光學警示的反光板，經自動相機的影像紀錄，確認有發揮引導歐亞水獺移動路徑及警示效果。歐亞水獺主要在夜間活動，駕駛容易因為視線不清，而撞擊穿越馬路的水獺，民眾開車記得多注意周遭，一起守護牠們的安危。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲對光學裝置有興趣的歐亞水獺。

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