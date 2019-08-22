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泰國偵爆犬值勤中！　「鼻塞豬肉絲」大字趴地沒形象啦

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記者李依融／綜合報導

泰國首都曼谷日前發生連環爆炸，警方帶著偵爆犬查緝，卻有2隻警犬大字形趴在捷運地板上，鼻子塞在一個大塑膠袋底下，原來牠們找到的不是炸彈，而是香噴噴的豬肉絲，這個逗趣的畫面被乘客拍下在網路上瘋傳。

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曼谷2日上午發生至少6起爆炸事件，造成至少4人受傷，警方帶著警犬在捷運上搜查爆裂物，卻發生有趣插曲。乘客拍攝的照片中，一隻黑色拉布拉多和黃色拉布拉多同步趴成「大字型」，鼻子塞在一個大的透明塑膠袋底下，袋子裡是分裝的紅色物體，也看得出領犬員稍加施力拉牽繩。其實狗狗們並非找到炸彈，而是被乘客攜帶的香噴噴豬肉絲吸引，吃不到便「聞香」。網友們被警犬的反應逗笑，直說「警犬也抵擋不了豬肉絲的誘惑！」

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臉書粉專「Street Hero Project」找到這2隻執勤中意外變網紅的警犬，黑色的狗狗叫做Ben，目前1歲6個月大，黃色的叫做Robo，目前1歲3個月。領犬員解釋，偵爆犬要是發現爆裂物會坐下示警，「警犬一天出任務大約8小時，每天餵食2次，那時候可能有些餓了，才會忍不住去聞豬肉絲，不過牠們也很守規矩知道不能吃。」

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許多網友好奇要是爆裂物混在美食中，是否就能騙過偵爆犬？警方也買來「豬肉絲」實測給網友看。領犬員將豬肉絲和爆裂物一起放在箱子裡，Ben一聽到指令就衝到箱子邊，聞了聞便乖乖坐下，最後得到粉紅色球球作為獎勵，訓練有素的模樣成功挽回貪吃的形象啦！

#พิสูจน์แล้ว ตามคำเรียกร้อง มีคำถามมาว่าหากเราเอาสารระเบิดผสมกับหมูฝอยน้อง K9 จะทำอย่างไร น้องเบนและพี่ครูฝึกพิสูจน์ให้ดูที่นี่เลย #ทีมหมูฝอย #K9 #StreetHero

Street Hero Project 發佈於 2019年8月8日 星期四

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關鍵字： 偵爆犬警犬豬肉絲泰國警犬泰國爆炸

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