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坪林山坡傳哀嚎聲！低頭一看「草叢有眼睛」　動保員驚險2hr救回牧羊犬

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▲坪林山坡傳哀嚎聲！低頭一看「草叢有眼睛」　動保員驚險2hr救回牧羊犬。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲可憐的奇奇意外跌落山坡，趴在草叢旁不敢亂動。（圖／新北市動物保護處提供。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處接獲動物救援態樣千奇百怪，許多動物都會受困在人員難以到達之處，常讓動物救援人員頭疼不已。新北動保處先前接獲一則驚險案件，內容是坪林一處深坡茶園主人回到家發現「愛犬不見了」，著急在附近找尋，這時剛好聽見茶園傳出哀嚎聲，驚見牧羊犬「奇奇」跌落60到70公尺的深坡，當場緊急通報動保處，所幸救援小隊花了2小時驚險救回汪星人。

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黃姓飼主飼養的牧羊犬「奇奇」生活在坪林區寧靜茶園間，平常喜歡在附近活動。動保處表示，當時看到奇奇疑似受到驚訝與受傷疼痛，整隻縮在草叢旁「一棟也不動」，並發出可憐的哀嚎聲。隨後，動保人員靠救援繩結，將繩子牢牢固定在上坡處的電線桿，再裝上繩索纏繞運輸籠，一行人徒步帶著裝備下山坡、前往救援奇奇，同時也與當地消防局請求支援垂降繩索與工具。

▲坪林山坡傳哀嚎聲！低頭一看「草叢有眼睛」　動保員驚險2hr救回牧羊犬。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲動保員利用繩索捆綁運輸籠，通報人蘇軾再將受困犬隻「奇奇」放入籠中。

動保處表示，奇奇看到人員到場後感覺安心不少，也停止哀嚎。動保員連哄帶騙將牠抱入運輸籠，再利用繩結的作用原理借力使力將運輸籠及「奇奇」一點一點地運上山坡，全程共花約兩小時將牠帶回溫暖的家。

奇奇成功在日落前回到家，通報人非常感謝動保處及消防隊的緊急救助。動保員梁昱偉表示，「這次救援任務因為動物受困於山谷深處，只能用最原始人力想辦法救他，靈機一動使用自身曾參與野外求生課程所學得的繩結及垂降技能，配合運輸籠具及當地的電線桿就地取材，因此能夠成功又順利地將奇奇從深坡中救援出來。也非常謝謝當地消防隊能夠支援特殊裝備讓動保員操作使用，加上通報民眾本身也一同參與才能夠完成這次的特殊地形就援。」

▲坪林山坡傳哀嚎聲！低頭一看「草叢有眼睛」　動保員驚險2hr救回牧羊犬。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲動保處成功救援，通報人相當感激。

農業局長李玟表示，任何動物的生命都相當可貴，新北市政府動保處成立24小時動物救援中心在於即時救援受傷需救助的毛寶貝，讓牠們可以獲得即時救援，動保員有時為了救援一隻受困的動物而上山下海，相當辛苦，有時也需要借助額外的協助或裝備才能夠完成每一件救援案件。同時也呼籲飼主飼養寵物時應多加管理自家毛寶貝避免疏縱，以減少寵物像「奇奇」一樣自行外出受傷之情事發生。

 ▲坪林山坡傳哀嚎聲！低頭一看「草叢有眼睛」　動保員驚險2hr救回牧羊犬。（圖／新北市動物保護處提供。）

▲奇奇順利回到家裡。

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關鍵字： 牧羊犬坪林茶園

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