ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

地震來都不怕！貓咪「抖抖機」特訓　肥美肚肉超自然震動

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者呂欣潞／綜合報導

影片中的虎斑貓「阿蕉」，隨著運作中的瘦身機器上下抖動，身上的肉肉也跟著溢了出來，卻絲毫沒有表現出害怕的模樣，而且好像還很喜歡這種感覺，飼主May Kuo日前在臉書貓咪社團發布一則貼文，替家中喵星人表示，「平常有練過，地震我不怕喔！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲地震來不怕！　喵星人「抖抖機」特訓　肥肚超自然震動（圖／即新聞／May Kuo）

請繼續往下閱讀...

▲舒服到躺下的喵喵。（圖／即新聞／May Kuo提供）

影片中可以看到，阿蕉坐臥在「抖抖機」上，享受「抖動甩肉」的樂趣，瞧瞧喵星人肥肥橫飛的肚肉，隨著機器震動的節奏，就這麼放肆瘋狂的抖啊抖啊，而且到最後竟然整個四腳朝天，毫無意識倒下身體，看起來非常興奮，如此滑稽模樣笑壞許多網友。

▲地震來不怕！　喵星人「抖抖機」特訓　肥肚超自然震動（圖／即新聞／May Kuo）

▲愛跟馬麻湊熱鬧的喵喵！（圖／即新聞／May Kuo提供）

馬麻說，其實這台抖抖機已經被她荒廢許久，平常是拿來墊高電風扇用的，但阿蕉不曉得發生什麼事，對這台機器情有獨鍾，還非常黏它。過去她拿來瘦身使用時，喵星人也會湊上來跟著一起晃，也許晃久了牠覺得蠻舒服的，就變成喵喵愛用的玩具了。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲地震來不怕！　喵星人「抖抖機」特訓　肥肚超自然震動（圖／即新聞／May Kuo）

▲喵喵：地震對我來說根本無感！（圖／即新聞／May Kuo提供）

貓奴馬麻也笑說，家裡明明住18樓，不知道阿蕉是不是因為有被這台抖抖機特訓過，所以對地震產生免疫的效果，完全沒有害怕的感覺，每次地震來時反應都超淡定。不過最後飼主也提醒，「影片歸影片，遇到地震時，大家還是要注意家具等物品，小心不要讓崩落的東西傷及主子喔！」

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲地震來不怕！　喵星人「抖抖機」特訓　肥肚超自然震動（圖／即新聞／May Kuo）

▲喵喵：運動完最好睡！（圖／即新聞／May Kuo提供）

▼更多精彩內容

關鍵字： 喵喵喵星人地震抖抖機抖動

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪　網驚：牠還活著嗎？

颱風來了別趕浪浪！牠們只盼躲避之處　風雨後就會離開

貓奴不給吃零食！　喵星人森七七不理人：最好別惹我

放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛..

覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓..

有拜有保庇！黑白2汪拜土地公：肉肉吃到爽　「虔誠背..

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻

聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

紅貴賓命案現場！兇手「偽二哈」撕爛床裝沒事　媽崩潰

比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎　餵奶模樣超可愛！

媽加班晚回家...歐告「狂跳伸懶腰」　碎碎唸抗議：..

眼皮好重！愛睏美喵對決瞌睡蟲 呆滯張嘴撐不住.....

一回家「白色棉花糖」熱情迎接　ㄉㄨㄞ柴晃動肉肉萌翻..

拾荒老翁推車...大黃「肥臀左右晃」　到哪都跟緊緊..

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼..

地震來了不怕！朕平常有練過　翻躺抖抖機...肥美肚..

颱風天下暴雨！他機車蓋防水罩　供2浪貓露營避雨....

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視....

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化....

懷疑狗生！汪初見「軟飯」超傻眼-頭繞碗狂轉...爸..

終於可以帶毛孩逛IKEA啦！　敦北店、新店店第一波..

香港小貓被撞斃...身上還戴著項圈　6天後火化卻「..

餵我吃蝦蝦！萌貓臉貼金婆肚皮狂磨蹭　網發現「可愛亮..

地震來都不怕！貓咪「抖抖機」特訓　肥美肚肉超自然震..

從小住收容所！2年後浪汪「健壯→消瘦」　 療癒笑容..

遊客用指甲在「犀牛背上」刻名字　網怒翻：換他關籠子..

泰國偵爆犬值勤中！　「鼻塞豬肉絲」大字趴地沒形象啦

《小姐與流氓》真狗版！　男主角從收容所浪浪變大明星

坪林山坡傳哀嚎聲！低頭一看「草叢有眼睛」　動保員驚..

早餐店老闆娘和汪「拋接吐司」默契爆表！　百發百中姿..

颱風來襲！8/23太平山遊樂區休園　壯圍沙丘文青日..

韓國瑜解密「遲到25分上哪去」！臉書PO出佛光山：..

亞蘿伊新衣「織盾者」登場！《魔物獵人 世界》與《地..

裙子一掀全瘀青　王彩樺用命演出30年未變：不然怎對..

入列美國「實體清單」仍增長　華為4連霸陸民營企業5..

財訊／從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始　百億美福飯店..

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示..

相機撞上數位編輯，甜甜的視覺糖果一口接一口

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉.....

終於可以帶毛孩逛IKEA啦！　敦北店、新店店第一波..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

元老店貓聽關鍵字　加速咚咚跑來

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

主人心軟讓二哈休息　下秒牠落跑

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

狠心阿伯因「簽牌沒中」棄養小貓

零食被吃掉　貓爸轉身埋懷裡生氣

動物園巧遇「小丁滿」探頭萌偷看

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

來～阿嬤摸肚子！開門見狗犯大忌

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

元老店貓聽關鍵字　加速咚咚跑來

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

主人心軟讓二哈休息　下秒牠落跑

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

貓咪不尿尿　醫生診斷得知驚人秘..

小比特初次坐車！全程緊抱爸手臂

狠心阿伯因「簽牌沒中」棄養小貓

零食被吃掉　貓爸轉身埋懷裡生氣

動物園巧遇「小丁滿」探頭萌偷看

被棄養機車行！悲傷法鬥垂眼落寞

最新影片

更多

媽加班晚回家...歐告「狂跳伸懶腰」　碎碎唸抗議：妳跑去哪裡鬼混了？

眼皮好重！愛睏美喵對決瞌睡蟲 呆滯張嘴撐不住...表情逐漸母湯

一回家「白色棉花糖」熱情迎接　ㄉㄨㄞ柴晃動肉肉萌翻網友♥

拾荒老翁推車...大黃「肥臀左右晃」　到哪都跟緊緊！網鼻酸：這就是愛

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面