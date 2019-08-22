地震來都不怕！貓咪「抖抖機」特訓　肥美肚肉超自然震動

實習記者呂欣潞／綜合報導

影片中的虎斑貓「阿蕉」，隨著運作中的瘦身機器上下抖動，身上的肉肉也跟著溢了出來，卻絲毫沒有表現出害怕的模樣，而且好像還很喜歡這種感覺，飼主May Kuo日前在臉書貓咪社團發布一則貼文，替家中喵星人表示，「平常有練過，地震我不怕喔！」

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▲舒服到躺下的喵喵。（圖／即新聞／May Kuo提供）

影片中可以看到，阿蕉坐臥在「抖抖機」上，享受「抖動甩肉」的樂趣，瞧瞧喵星人肥肥橫飛的肚肉，隨著機器震動的節奏，就這麼放肆瘋狂的抖啊抖啊，而且到最後竟然整個四腳朝天，毫無意識倒下身體，看起來非常興奮，如此滑稽模樣笑壞許多網友。

▲愛跟馬麻湊熱鬧的喵喵！（圖／即新聞／May Kuo提供）

馬麻說，其實這台抖抖機已經被她荒廢許久，平常是拿來墊高電風扇用的，但阿蕉不曉得發生什麼事，對這台機器情有獨鍾，還非常黏它。過去她拿來瘦身使用時，喵星人也會湊上來跟著一起晃，也許晃久了牠覺得蠻舒服的，就變成喵喵愛用的玩具了。

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▲喵喵：地震對我來說根本無感！（圖／即新聞／May Kuo提供）

貓奴馬麻也笑說，家裡明明住18樓，不知道阿蕉是不是因為有被這台抖抖機特訓過，所以對地震產生免疫的效果，完全沒有害怕的感覺，每次地震來時反應都超淡定。不過最後飼主也提醒，「影片歸影片，遇到地震時，大家還是要注意家具等物品，小心不要讓崩落的東西傷及主子喔！」

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▲喵喵：運動完最好睡！（圖／即新聞／May Kuo提供）

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