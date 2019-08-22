米克斯汪「低頭狂啃草」！　媽傻眼：我確定你是屬羊的

記者何睿宜／綜合報導

「我確定我的麻糬應該是屬羊的～」飼主張招敏這天帶米克斯狗狗「麻糬」出門走走，沒想到愛犬竟低頭在草叢裡又咬又啃，就像一隻認真覓食的黑羊一般，讓她忍不住笑說，「你是台灣無敵米克斯羊才對。」►生火了！連我媽都用到發光



張招敏在臉書公開社團「有點毛毛的」分享這段影片並表示，麻糬其實都只是咬草而已，真正吃下肚的並不多，「問過獸醫，醫生說不要吃太多就好。還有，要注意有沒有噴除草劑，外面的草別亂吃。」一名網友則開玩笑留言，「等等就吐了，吃進去喉嚨癢癢的，然後轉頭看到主人的臉就吐了，我家狗是這樣對我。」

▲麻糬喜歡咬草。（圖／有點毛毛的／飼主張招敏）

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可愛的麻糬今年4歲，是張招敏3年多前領養回家的，沒想到家人對牠比「親生的」還寵，讓牠變成名副其實的「嬤寶」。身為專業嬤寶，麻糬總喜歡在阿嬤身邊跟前跟後，有次阿嬤要騎車出門買菜，牠竟一箭步擠上前座，不管怎麼哄就是不下車。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲麻糬硬擠上阿嬤機車，怎麼都哄不下來。（圖／有點毛毛的／飼主張招敏）

阿嬤對這個可愛的「金孫」也是疼入心底，有次看張招敏要去買早餐，竟然在門口特別吩咐「一定要買一份無調味的玉米蛋」，原來就是為了讓麻糬也能一起享用美味。張招敏笑說，小時候不乖，阿嬤都是又打又罵，但麻糬每次耍賴，阿嬤都是好聲好氣地哄，讓她看了也忍不住有些吃醋，「好吧！你才是親生的……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲阿嬤吩咐要幫麻糬買無調味的玉米蛋。（圖／飼主張招敏提供）

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