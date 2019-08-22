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遊客用指甲在「犀牛背上」刻名字　網怒翻：換他關籠子！

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▲遊客用指甲在犀牛背上刻名字。（圖／翻攝自推特／@code_animal）

▲遊客用指甲在犀牛背上刻名字。（圖／翻攝自推特／@code_animal）

實習記者范芷菱／綜合報導

遊客來到動物園都會對一些動物感到新奇，除了想近身觀察外，有時也會忍不住想摸一摸牠們。法國西南部魯瓦揚市（Royan）的拉帕謬動物園（La Palmyre Zoo），近日發出一則聲明，園內飼養35年的犀牛被人用指甲在背上刻上名字，雖然只是劃到身上的灰塵和死皮，但仍然對遊客的舉動感到憤怒，後續將會加強防護措施與監視器的數量。

據法國Le Parisien報導，工作人員近日發現飼養的35歲犀牛諾埃爾（Noëlle）背上出現了不明刻痕，查看後驚覺是遊客用指甲刻出朱利安（Julien）和卡米爾（Camille）的人名。動物園主任皮埃爾（Pierre Caill）表示，「雖然只是劃到犀牛背上的灰塵、沙子和死皮，動物本身並沒有感到不適。我們也在第一時間將文字擦除。」

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動物園表示，犀牛活動區域離圍牆很近，當牠們背對牆面時，遊客實際上是有機會觸碰到牠們的背部，「而絕大部分人也這樣做。我們相信近距離接近動物可以提升遊客的心情，也增加對動物的認識。」但卻不是這種不恰當的行為。

由於這次的行為並沒有打擾到動物，也沒有任何人員跟監視器的見證，所以不會提出告訴。不過皮埃爾強調，「後續將會加強園內工作人員的巡邏，也有可能增加監視器的數量。動物園裡也有相關的禁止標語，但還是會有人不遵守；只要有民眾投訴，工作人員一定會迅速介入。」

動物園的聲明與犀牛照片都在臉書和推特上瘋傳，引起許多網友的撻伐，「對他們感到羞恥」、「人類的愚蠢果然沒有限制」、「應該找到那個人，然後把他放在龍子裡讓人類去觀賞」、「只要犀牛沒有受苦，那就最重要了」。

關鍵字： 犀牛動物園La Palmyre Zoo

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