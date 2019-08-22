屢次遭坐霸王車！　他洩原因…網幫「嫌犯」求情：你委屈一下

▲汪：走吧，出去玩囉！（圖／網友董中成授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

屏東網友董中成每次騎車都會被坐「霸王車」，而慣犯竟然是鄰居家的愛犬Water！原來是他和Water認識超過半年以上，早已培養出深厚感情，狗狗才會自動跳上車，甚至被暗示要帶牠出門兜風。董中成見狀搖頭笑說，「叫你爸帶你出去玩啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：好想你哇！

董中成表示，鄰居長期和狗兒子Water在外工作，偶爾回屏東老家，「但每次回來Water一定來找我撒嬌討抱，彷彿是我養的狗狗。」可愛的是，董中成返家騎車到轉彎處，Water早已在門口搖尾迎接，自己養的柴犬Google反而在家呼呼大睡，不認識的還會開口說，「你家的狗很想你耶，會出來迎接！」鄰居還為此吃醋，「都不知道誰才是親生爸爸了！」

▲Water和Google一起出門散步。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」引來許多網友熱議，「你委屈一下吧！」、「汪：你先帶我去，我回來再叫我爸帶我去一次」、「汪：要出發沒還拍！」、「狗狗很信任你，太可愛惹」、「都上車了，只好當老司機了！」、「順風車」、「 免費小鮮肉伴遊」、「牠其實是認你做乾爹。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲董中成和Water有革命情感。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



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