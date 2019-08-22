家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」求救　爸無奈：被貓帶壞

▲家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」求救 。（圖／網友宇皮授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

台中飼主宇皮回家看到戰亂現場，心就涼了一半，正當要找兇手理論時，卻意外瞥見洗手槽黑黑的身影，靠近看才發現柴犬LULU坐在裡面。另宇皮不解的事，LULU如何上去洗手檯，事後看到貓咪「巧虎」卓越的彈跳力，才恍然大悟地說，「完全被貓帶壞！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲爸拔的心肝寶貝。

宇皮表示，LULU從小跟巧虎一起長大，所以跳躍能力很好，常常自己找地方展現跳躍技巧，「那天LULU踩著室友的包裹跳到桌上，再一路跳到油理台， 我一開門看到慘狀，準備找兇手開罵時， 就看到這個頑皮蛋坐在洗手台，臉上掛著得意笑容，絲毫沒有反省的意思。」



▲宇皮笑說，LULU從小和巧虎長大，可能已經被喵化了！

LULU從小喜歡跟在巧虎身後，見對方跳上跳下就跟著一起模仿，久而久之就跟貓咪一樣身手矯健。有趣的是，LULU搗蛋事蹟可不止這一樁，包括翻垃圾桶、吃雞蛋、 咬室友髮夾、 耳機、充電線以及寶特瓶等。宇皮無奈地說，「LULU比汪哥葛庫奇還皮500倍！」

▲庫奇：你乖一點，不要調皮搗蛋！

照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」引來許多網友熱議，「跳躍力很好」、「完蛋了，在流理台裡要洗刷清蒸」、「黑柴基因就是強」、「 自己準備好 先洗後煮了」「哈哈哈，對不起太好笑了」、「洗乾淨準備煮晚餐囉！」、「牠已經做好心理準備」、「混到二哈基因？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▲LULU跳躍能力很好！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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