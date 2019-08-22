異瞳阿信帥炸了！　「竹北五月天」放風…貨架秒變蹦跳遊樂園

▲「竹北五月天」每天將貨架當作遊樂園玩耍。（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供）

實習記者呂欣潞／採訪報導

大家都聽過五月天的歌，但有人看過「貓界五月天」嗎？東森寵物雲竹北中正東店日前救助了5隻小貓，母貓在新竹的工廠產下這些孩子，沒有家的牠們被帶回來店裡安置照顧，目前快滿2個月大，已經斷奶可以吃飼料，歡迎喜歡喵星人的貓奴們，能夠給牠們一個真正溫暖的家。

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▲▼「竹北五月天」每隻都有自己的名字。（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供）

東森寵物雲竹北中正東店接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「這些孩子清潔時間的時候，會一起跑出來玩，每隻都活蹦亂跳的，牠們在貨架上玩耍像是在遊樂園一樣，都要翻山越嶺，到了回籠子的時間，還吵著要出來玩。」因為剛好5隻，所以幫牠們取一個團名叫「竹北五月天」，每一隻都配上團員的名字，其中有一隻異瞳的貓咪就叫做「阿信」，看看牠霸氣的模樣，簡直帥炸了！

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▲▼小貓們每天玩的不亦樂呼！（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供）

此外，東森寵物雲竹北中正東店表示，「若想要領養小貓，我們會請認養人填寫一張認養單，跟領養人討論飼養貓的注意事項、經驗，之後會從認養人裡面篩選。」另外會特別和領養者強調，「小貓們都要注意有沒有拉肚子、軟便、食慾不振的狀況，但目前狀況都很好，剛開始還是要定期施打疫苗，避免疾病感染，之後還要節育跟晶片登記，也要注意腎臟、泌尿道，因為有普遍貓不愛飲水，這是要飼主注意的。」

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▲▼歡迎貓奴們給牠們一個家！（圖／東森寵物雲竹北中正東店提供）

【東森寵物雲竹北中正東店商店資訊】

電話：03 555 3295

地址：新竹縣竹北市中正東路140之2號

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