香港小貓被撞斃...身上還戴著項圈　6天後火化卻「還沒找到主人」

▲主人見不到毛小孩離世前最後一眼是非常難過的事。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳靜／綜合報導

沒想到在這輩子的最後一刻，還是沒能見你一面。日前有位網友在臉書粉專「香港寵物 遺失或拾獲」PO出貓咪的照片並表示，自己的朋友於13日在西貢西沙路七聖宮古廟附近，發現了一具遭輾斃的貓咪屍體，當時牠脖子上還戴著項圈，看似是隻有主貓，沒想到6天後來到了火化的這天，卻依然沒有主人的任何消息。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當天原PO的朋友在凌晨4點左右，開車回家途中經過了七聖宮古廟，卻發現馬路中央躺著一隻斷了氣的貓咪，外觀看起來像是因車禍而離世，友人依據貓屍身上的餘溫研判可能過世不久，一旁甚至還有隻小貓在身邊徘徊，但是牠只要看到有人類接近，就會立刻跑進旁邊的小屋裡，最後友人只好放下一罐貓糧便默默離去。

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消息在網路上傳開後，友人便聽從網友建議，聯絡了動物志工到場處理貓咪的後事，沒想到隔天一早，志工們抵達現場時，發現貓屍和小貓都已經不見蹤影，後來才輾轉得知，原來貓屍已經被另一位善心人士撿走，協助處理貓咪的善終事務，好好地送牠最後一程。

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撿走貓咪的善心人士周先生居住在事發地點附近，當時從一名志工口中得知這樣的事件，因此他開始協助詢問村裡有沒有人遺失了貓咪，並且到現場帶走貓屍，聯絡寵物善終服務公司處理。幾天下來，都沒有任何村民來認領貓咪，因此周先生也懷疑牠可能是隻放養的貓。

依照寵物善終服務公司的安排，在19日準備進行火化儀式，不過讓人惋惜的是，一直到火化結束的那一刻，飼主仍然還是沒有出現送牠最後一程。由於貓咪項圈上也沒有屬名，因此善終公司將貓咪安排公眾火化及撒灰，對此，周先生也表示，雖然主人沒來得及見貓咪最後一面，但仍希望能夠找出飼主才好。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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