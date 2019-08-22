劇院擠滿看戲狗狗…原來在受訓　網熱讚：很多人類也該上這堂課

▲對於服務犬來說，能夠保持安靜、平穩，是很重要的特質。（圖／翻攝自IG／k9countryinnservicedogs）

記者詹筠怡／綜合報導

很多人都有這樣的經驗，在電影院觀影、正精彩的時候，旁邊卻有人打開手機，亮晃晃的螢幕光線讓人很難專注，或是其他觀眾大聲爆雷、講電話、踢椅子，也會非常令人掃興，有一種課程教人如何培養劇場禮儀，不過上課的對象是狗狗。

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加拿大安大略省有一家電影院，最近和服務犬訓練組織「K-9 Country Inn Service Dogs」合作辦了這個有意思的課程，讓一群服務犬到戲院觀看演出，而牠們的功課就是，如何在這種場合保持安靜，不干擾其他觀眾和演出者。

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▲狗狗們都非常專注地看著演出，不吵不鬧。



訓練的畫面非常可愛，所有的狗狗都專注地看著舞台，彷彿看得懂一樣，這些狗狗將來會為自閉症患者，或其他有需要陪伴服務的病人，所以當這些患者需要藝術的治療時，狗狗能在劇場乖乖的，就會是很棒的特質。

訓練師說，服務犬需要忽視其他觀眾和環境的存在，只關注服務自己的主人，要學會如何在混亂的環境下安定工作。這組照片，也讓許多網友非常感動，「我感覺很多人類更應該去上這個課。」「看狗狗乖乖坐在那裡，好窩心的陪伴。」

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