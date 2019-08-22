多動症歐告收容所待4年狂被退養　直到遇見這個小女孩

記者李依融／綜合報導

狗狗Rosie住在收容所，4年來不斷經歷領養和退養，因為牠患有多動症(hyperkinesis)，很難集中注意力聽人說話，然而上個月牠來到新家，和小主人的互動讓媽媽驚訝不已。

Rosie才6個月大就被送進收容所，因為非常活潑受到喜愛，被領養的機會不少，但是4年來卻找不到一個安定的家，牠患有多動症難以平靜下來，也沒辦法專注聽任何人說話，4年來就不斷經歷送養、退養，直到上個月Reddit網友@romansamurai決定領養牠。

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Rosie還是一樣「不受控」，但是@romansamurai發現一件驚訝的事，那就是Rosie只要跟女兒相處，就能有耐心地等待。他分享女兒幫Rosie穿胸背、上牽繩的影片，小女孩仔細地將胸背穿到狗狗身上、扣好，再繫上牽繩，準備就緒後往外走，而過程中Rosie按耐不住興奮搖尾巴，一點也看不出牠有什麼不一樣。

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@romansamurai提到，Rosie沒辦法靜下心來聽任何人的話，「牠只有跟我女兒相處時像換了一隻狗，和其他人完全不是這樣。」他也分享，家裡養的上一隻狗狗也是這樣，跟小朋友相處時特別溫柔。他說，養Rosie1個月來，最大的問題其實是沒辦法讓Rosie不上沙發和床，「不過這件事也慢慢有進展了，事實上我們算是放棄來試著配合Rosie了。」

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許多網友看到女孩和狗狗的互動覺得很暖心，「你女兒動作也很平靜，可能她安定的能量也傳達到狗狗身上。」、「狗狗對小朋友容忍度真的不一樣，我家毛孩也是！」@romansamurai也很不捨Rosie曾經歷那麼多次退養，如今看到毛孩和女兒一拍即合，「這裡就是Rosie永遠的家了」。

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