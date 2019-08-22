喵星人每早躺爸胸膛等「撸鬍子」　深情扳臉爽到瞇瞇眼

記者李依融／綜合報導

許多貓奴喜歡「撸貓」，但國外這隻叫做Riley的貓咪迷上「撸人」！每天早上Riley都會躺在爸爸胸膛，伸出毛掌把爸爸的臉扳向自己，要求來個「鬍子抓抓」。

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Reddit網友@lxnch50分享這段超萌影片，他一早躺在床上還睡眼惺忪，喵星人Riley卻已經趴在胸前佔領VIP特等席。只見貓咪伸出毛毛掌，輕輕將奴才的臉扳向自己，動作輕柔地像小情人一樣，不過牠等的可不是啾一個，奴才馬上「識相」地搖頭晃腦，用鬍子幫貓咪撓撓頭，Riley舒服到瞇瞇眼還自動喬角度。@lxnch50說，「這已經是每天早晨的固定行程了。」

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@lxnch50提到，Riley都會偷偷觀察他醒了沒，「只要牠注意到我醒了，就會來討摸摸個5到10分鐘，等著我起床餵牠，要是我沒有動作，牠就會開始製造一些聲音把我弄醒。」網友們擔心要是@lxnch50修剪鬍子該怎麼辦，到時候Riley恐怕會很失落，@lxnch50則說，「我還沒想到那，我已經6年沒把鬍子剃光了。」

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