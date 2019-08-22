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媽回家卻沒人迎接？　她走進浴室看...2伯恩山犬「主動懺悔」

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記者陳靜／綜合報導

原來是忙著懺悔，才沒空迎接媽媽啊！網友Chin Yu Lai家裡養了2隻伯恩山犬「Alpha」和「Beta」，這天馬麻下班回家一開門，原本期待著毛孩興奮地出來迎接，沒想到卻連半個狗影也沒看見，因此她在家裡到處尋找，卻意外驚見2汪躲在浴室裡臭著臉，媽媽查看了一下周遭才發現，水管竟然被牠們咬爆了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲媽媽回家沒人迎接，2隻伯恩山犬躲浴室懺悔。（圖／有點毛毛的／網友Chin Yu Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2隻伯恩山犬突然躲進浴室懺悔。（圖／有點毛毛的／網友Chin Yu Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

平時馬麻只要下班回家，2汪就會馬上衝過來熱情迎接，但是這天卻不太一樣，毛孩們不僅沒出現，甚至連一點聲音都沒有，於是她走進浴室一看，才發現牠們竟然闖禍了，連接洗手台的水管直接被咬出了一個大洞，2汪連頭都不敢回，直到媽媽生氣質問是誰做的，Beta才緩緩抬頭，露出一張無辜臉，而Alpha則是若無其事瘋狂撒嬌，裝傻功力一流，看來要抓出兇手並不是這麼容易呢！

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▲媽媽回家沒人迎接，2隻伯恩山犬躲浴室懺悔。（圖／有點毛毛的／網友Chin Yu Lai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲結果是因為咬爆了水管......

飼主經常在臉書粉專「Alpha & Beta _ 一家親」分享毛孩趣事，這次也將影片PO至社團「有點毛毛的」並表示，「事實證明，平常很煩人的小孩如果突然安靜了，一定是有什麼事情發生了。」網友看了不禁笑回，「有鬼」、「兩個都有份XD」、「開始了開始了，我家客廳都是清空～」、「太可愛，打不下手啦」、「這只是未來的小前菜」、「生氣的時候看到眼屎還是想擦（同症狀」、「有福同享，有難同當」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 伯恩山犬汪汪迎接回家浴室水管

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