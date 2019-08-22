影／捲尾猴「雙手高舉石頭」砸爆鋼化玻璃　動物園：已沒收作案工具

記者邱茀濱／綜合報導

河南鄭州市動物園近日流出一段影片，畫面上一隻捲尾猴雙手高舉「石頭」竟然將鋼化玻璃砸爆，不僅自己被嚇到往後彈飛，一旁的遊客也一陣驚呼。工作人員對此表示，這隻猴子向來就比同類聰明，但目前也已把裡面的石頭都撿走了，不讓牠再有「作案工具」了。

綜合媒體報導，曝光的影片顯示，鄭州市動物園20日有一隻捲尾猴雙手舉起尖銳的「石頭」就往玻璃鑿，第一下玻璃無異狀，沒想到第二下整塊玻璃碎裂，自己也嚇到往後彈飛逃跑。

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▲捲尾猴高舉石頭砸爆玻璃。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖，下同）



目擊遊客指出，一開始這隻捲尾猴在磨石頭，沒想到過了一會就舉起石頭往玻璃上砸，砸碎後牠自己都嚇到跑回去了，但過了一陣子又回來看一看，還摸一摸那塊碎裂的玻璃。

鄭州市動物園宣傳科工作人員表示，這隻捲尾猴向來比同類還聰明，例如同樣拿核桃餵其他隻猴子，都只會傻傻地直接咬，但牠就擅長使用工具砸爆核桃再吃。他又稱，玻璃以前從來沒被砸過，但還好是鋼化玻璃，雖然看似碎了，但其實是無法出去的。事件發生後，工作人員說會趕緊更換玻璃並加強巡視，同時也已把裡面的石頭都撿出來，不再讓這隻捲尾猴有「作案工具」了。

▲白面捲尾猴。（圖／翻攝為維基百科）

對此，網友紛紛驚嘆「這是正在進化的節奏！如果再多給點兒機會，這猴子說不定會開口說人話」、「猩球崛起嗎？」、「進化到石器時代的猴子」、「凱撒，是你嗎？」、「下一步就要出來統治動物園了，大家一定要有所警覺啊」。