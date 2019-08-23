ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小男孩拖鞋掉了臉好臭　好心幫他撿的竟是鴨子…網：下巴掉了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Myla Aguila）

▲鴨子很有靈性，幫小男孩撿拖鞋。（圖／翻攝自Facebook／Myla Aguila）

記者詹筠怡／綜合報導

也太神奇了吧！一般人都認為，貓狗是最能夠和人類貼心的動物、也才因此是最多人養寵物的選擇，但看了這段影片，你可能會大大改觀。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Myla Aguila住在菲律賓卡拉巴松，這天她正在家附近散步，突然看見奇怪的景象，一個小男孩站在小山坡上，正在苦瓜臉，仔細一看才發現他的一隻拖鞋滾落到坡下，但接著神奇的事情發生了，一隻鴨子竟然往那隻鞋子追了過去。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

（圖／翻攝自Facebook／Myla Aguila）

▲就像聽得懂人話一樣，鴨子把拖鞋撿回去給小男孩。

接著鴨子叼著鞋子還給小男孩，途中一度把鞋子弄掉，但最後還是順利把鞋子交到小男孩手上，眾人立刻發出歡呼聲，錄影的Myla更是大呼「VERY GOOD！」事後鴨子振翅飛上小山坡，就像在說「看我很棒吧！」

這段超神奇的影片立刻引來菲律賓網友驚呼，短短一周就累計近萬次轉分享，網友說「真是驚呆了，好有靈性的鴨子。」「我看這段影片時，驚訝到嘴巴完全合不起來。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Myla Aguila）

▲事後Myla和這隻鴨子開心合照。

Sitio Madaguldol, Brgy. Inabuan - around 11a.m
Nakatawag pansin sa akin ang bata na nasa itaas kung saan mahulog ang kanyang Tsinelas. Nang bilang tumakbo ang Isang Pato (Duck)

關鍵字： 菲律賓鴨子小男孩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆..

主人跳湖假裝溺水…下秒汪捨命救援　讓他後悔到爆：不..

每天起床都好累！她裝秘密攝影機　揪出汪每晚謀殺親媽..

影／健康檢查囉！獅子電腦斷層掃描變可愛大貓　蟒蛇的..

婚紗照有超萌訪客搶入鏡　10秒後「被閃夠了」瞬間落..

失控汪陪拍婚紗照…新娘看成品秒傻眼　「根本全程都牠..

厭世柴天生臉臭到爆　小朋友被嚇哭「牠是惡魔狗狗嗎？..

沒人要的鋼絲球蓋滿屎尿　獸醫巧手開挖…底下竟藏小清..

影／開學第一天開心拍照…下秒媽尖叫「快離開那棵樹！..

真D聰明～賊喵吃飽躺桌上假睡！ 下秒「龜速拖碗」..

在家裡偷尿尿！黑嘴汪被罵貢吼細　翻肚舉小手手賣萌：..

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留....

有養過狗狗就懂...洗澡=浩大工程　柴柴「春宮沐浴..

柴柴超厚嘴邊肉變Q麻糬！　 享受老爸專屬按摩爽到咧..

媽加班晚回家...歐告「狂跳伸懶腰」　碎碎唸抗議：..

眼皮好重！愛睏美喵對決瞌睡蟲 呆滯張嘴撐不住.....

一回家「白色棉花糖」熱情迎接　ㄉㄨㄞ柴晃動肉肉萌翻..

拾荒老翁推車...大黃「肥臀左右晃」　到哪都跟緊緊..

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼..

東寵新豐店「毛孩網美大賽」開跑！　拍下寵物網紅照拿..

小女孩遭惡霸「熱情攻擊」哇哇跑開　網笑：再不逃會滿..

只想養紅貴賓！　婦人牽米克斯「到處送人」…丟醫院落..

小男孩拖鞋掉了臉好臭　好心幫他撿的竟是…超神影片網..

海鷗俯衝後院叼走吉娃娃　1月後…空中丟下「燒烤狗腿..

指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「..

2天內「3隻石虎遭路殺」全都在苗栗！　母帶子橫屍路..

影／捲尾猴「雙手高舉石頭」砸爆鋼化玻璃　動物園：已..

家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」求救　爸無奈：被貓帶..

劇院擠滿看戲狗狗…原來在受訓　網熱讚：很多人類也該..

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張..

中職／羅力對決羅里奇　運彩看好悍將

燦笑嬰兒照撞臉「火腿煎蛋飯」！　24萬網友笑噴：看..

U18世界盃／美國火球男壓境　10大高中新秀有7人..

白鹿颱風來襲　羅東林管處自然步道8/23日中午封閉

公車一班班經過但他淋雨一直走　渾身濕透發抖喃喃「想..

白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學..

私菸無限量團購關鍵曝光！華航副總邱彰信「開VVIP..

日本議員行程早安排「韓國瑜遲到25分」　網友嘆：臉..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」..

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」..

影／捲尾猴拿石頭砸爆玻璃　動物..

最新影片

更多

真D聰明～賊喵吃飽躺桌上假睡！ 下秒「龜速拖碗」偷嗑同伴菜尾XD

在家裡偷尿尿！黑嘴汪被罵貢吼細　翻肚舉小手手賣萌：原諒人家嘛～

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留...網羨：我家的都不理

有養過狗狗就懂...洗澡=浩大工程　柴柴「春宮沐浴」洗加吹2小時起跳

柴柴超厚嘴邊肉變Q麻糬！　 享受老爸專屬按摩爽到咧嘴笑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面