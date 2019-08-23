▲鴨子很有靈性，幫小男孩撿拖鞋。（圖／翻攝自Facebook／Myla Aguila）

記者詹筠怡／綜合報導

也太神奇了吧！一般人都認為，貓狗是最能夠和人類貼心的動物、也才因此是最多人養寵物的選擇，但看了這段影片，你可能會大大改觀。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Myla Aguila住在菲律賓卡拉巴松，這天她正在家附近散步，突然看見奇怪的景象，一個小男孩站在小山坡上，正在苦瓜臉，仔細一看才發現他的一隻拖鞋滾落到坡下，但接著神奇的事情發生了，一隻鴨子竟然往那隻鞋子追了過去。

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▲就像聽得懂人話一樣，鴨子把拖鞋撿回去給小男孩。

接著鴨子叼著鞋子還給小男孩，途中一度把鞋子弄掉，但最後還是順利把鞋子交到小男孩手上，眾人立刻發出歡呼聲，錄影的Myla更是大呼「VERY GOOD！」事後鴨子振翅飛上小山坡，就像在說「看我很棒吧！」

這段超神奇的影片立刻引來菲律賓網友驚呼，短短一周就累計近萬次轉分享，網友說「真是驚呆了，好有靈性的鴨子。」「我看這段影片時，驚訝到嘴巴完全合不起來。」

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▲事後Myla和這隻鴨子開心合照。