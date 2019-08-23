柴犬想要新房間！　啟動「土撥鼠功能」無聲引爆瓷磚地

▲柴柴「狗腿」化身強力挖土機。（圖／飼主江金隆授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

想挖個新房間嗎？網友江金隆這天晚上11點走出房門，進客廳時卻看見瓷磚地板中心被狠狠挖起一大塊，當場傻眼。而犯案兇手「狗腿」正好坐在旁邊，用滿是無辜的表情盯著人看，似乎毫無悔意。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

才1歲多的狗腿平時相當受寵，日子久了就變成小霸王一枚，先前更曾經咬壞吸塵器的吸頭，害江金隆砸下幾千塊找人維修。這天江金隆帶著狗腿出門散步，回家後躲回房間吹冷氣，一時之間沒注意毛孩，才造成無可挽回的慘劇發生，「當時全身疲勞，又沒聽見房間外有任何聲音，放下戒心後走出房間，發現狗腿又再搗蛋。」

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▲狗腿偶爾趁人不備時，會有瘋狂舉動。

沒想到瓷磚地如此輕易就被狗狗挖起，江金隆當下覺得很震驚，事後想想應該是因為先前曾發生過嚴重地震，瓷磚早已有些龜裂，又是三十年左右的老房子，地板才如此脆弱，「這禮拜六打算請人重新舖磚，把牠挖起來的地方補起來，現在暫且只能用桌子擋起來，以免牠又作怪。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗腿在家中備受寵愛，這次犯錯也沒有被處罰。

狗腿的「破壞王」事蹟再添一樁，江金隆把畫面記錄下來後放在臉書社團分享，並附註「有誰可以告訴我這一隻是柴犬還是土撥鼠？」，獲得網友留言，「太厲害了」、「好誇張喔～」、「還不帶去工地發揮長才」、「哇塞！牠是挖土機」、「下面有錢」、「哈哈哈！破壞柴，有夠愛破壞的」、「有一技之長」、「這隻會拆房子⋯」、「天啊⋯應該讓牠繼續挖⋯你們家就有游泳池了」、「再挖下去，小心噴出石油XD」。

▲狗腿平時愛找人撒嬌。



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