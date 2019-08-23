天空掉下「棕色毛絨物」海鷗瘋搶啄食　她一看：是狗腳..

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國雅息特（Exeter）的黛西（Daisy Pugh）於21日經過停車場，發現海鷗們異常憤怒地爭奪某個東西，好奇走近一看，竟然是一隻被咬下來毛絨絨的腳，猜測很有可能是吉娃娃吉斯莫（Gizmo）的殘肢。綜合外媒報導，飼主希爾（Becca Louise Hill）於7月21日表示，4歲愛犬在院子曬太陽時，突然被海鷗俯衝叼走。

Is it Gizmo?? 由 Daily Mail 發佈於 2019年8月22日 星期四

黛西21日下班時經過三角停車場（Triangle Car Park），走回男友家，「一群生氣的海鷗正在為了某個東西打架，看起來很可疑。我走近一看，簡直嚇壞了，那是一隻爪子。我心想，『我的天，看起來像是狗或貓的』。」

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26歲的黛西回家以後，說出這件事，大家全都跑到街上圍觀，「我的朋友摸一摸那隻腳，說皮毛非常柔軟，像是貓咪的。最奇怪的是，它看起來好像還被燒過，真是太可怕了！」根據了解，這個地方距離吉斯莫失蹤的德文郡佩恩頓（Paignton）大約25英里（約40公里）遠。

《太陽報》指出，另外一家人也目睹海鷗把殘肢從天空丟到街上。可是一名專家向《每日郵報》表示，那應該是兔子的腳。黛西對此堅稱，「絕對不是兔腳，形狀完全不一樣，那是小狗或是貓咪的。」

''I saw some angry seagulls fighting over something and acting suspiciously.'' 由 The Sun 發佈於 2019年8月22日 星期四

一名與飼主家族親近的朋友表示，那隻腳應該不是吉斯莫的，「即使是，也不會有這麼多毛，牠失蹤到現在已經超過一個月，屍體應該腐爛得差不多了。」他說，感謝社會大眾還記得這隻吉娃娃，不過還是覺得不太可能。

▲吉娃娃吉斯莫被海鷗叼走。（圖／示意圖／翻攝自Becca Louise Hill臉書、免費圖庫Pixabay）

綜合外媒報導，德文郡女子希爾表示，某天在庭院晾衣服時，有一隻海鷗突然俯衝直下，把旁邊曬太陽的吉娃娃吉斯莫叼走。她嚇得當場傻眼，只能呆愣愣地看著愛犬的身影消失在視線中，上臉書發文請求廣大網友協尋狗狗。

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