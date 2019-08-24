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柴犬被冷落「電子音」狂叫　討抱忘情轉圈...頭暈滑出鏡

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

Kenzo Pan每晚回家時，5歲愛犬「姆姆」總會走到門口迎接，這天他準備拿鑰匙開門，突然一個念頭閃過，決定要試試看「無視對方五分鐘」，沒想到姆姆當下反應雖然窩心，但最後卻突然做出充滿綜藝感的舉動，讓他當下覺得很搞笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲姆姆被無視，變得很慌張。（圖／飼主Kenzo Pan授權提供，下同）

▲姆姆被無視，變得很慌張。（圖／飼主Kenzo Pan授權提供，下同）

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可以看到影片中，姆姆捲起尾巴，咬著球拉繩不停叫喊，見主人無視後開始反應激動，還主動走上前討摸摸。最後五分鐘時間到，姆姆見主人伸手索抱，隨即高興起來，還開始忘我地高速轉圈，一回神後站不住腳，暈得滾出鏡頭，模樣既單純又可愛。

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▲毛孩平常只黏把拔。

▲毛孩平常只黏把拔，隨時都在「跟監」。

姆姆平時相當黏人，甚至有點分離焦慮的狀況，非得要待在Kenzo Pan身旁才會安心，若主人不在家，就不太願意進食。Kenzo Pan平時還沒走到家門口，就能聽見毛孩在屋內叫喊，他當下意識到愛犬竟然會認腳步聲了，覺得窩心之餘也想趁機捉弄一下，「偶爾不想直接表明自己的喜悅，就會故意裝作不理牠，覺得姆姆當下慌張的種種反應看起來很真誠，所以背地裡也偷偷開心。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲少了把拔陪伴時，狗狗在家常常沒食慾。

▲少了把拔陪伴時，狗狗在家常常沒食慾。

Kenzo Pan將影片快轉，姆姆的叫聲變得像是「電子音」，牠的種種反應獲得網友留言，「寶貝急死了！」、「哈哈牠超緊張」、「好可愛喔～很好笑」、「太可愛了啦～如果我假裝不理我們家狗狗，牠應該根本不會理我？」、「求柴柴心裡陰影面積」、「哈哈哈～刷好久的存在感」、「怕忘了牠的存在，急慌了！真可愛」、「快點理我快點理我」、「好好喔，我家的是假裝看不見我」、「太可愛了～怎麼捨得不理牠啦❤」、「把拔壞壞XD」。

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關鍵字： 柴犬白柴

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