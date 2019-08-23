奴才躲衣櫃嚇男友　碰上「超萌抓耙仔」奶音探頭：抓包啦！

實習記者曾珮瑄／採訪報導

妳會害我被抓啦！網友李芷柔這天發現男友準備下班回家，想要冷不防地嚇人，所以躲在衣櫃裡靜候佳機，沒想到4歲愛貓「尼葛」見狀後，放下食物湊到門縫前不斷奶音喵叫，像是十分不解奴才的行為。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

李芷柔當下趕貓趕不走，怕這個抓耙子一直站在衣櫃前會誤了大事，於是趕緊把尼葛攬入「整人陣線」，悶在衣櫃裡約20分鐘，但一下子就被男友找到。李芷柔發現沒戲唱了，無奈表示，「之前曾躲在衣櫃嚇過男友，原以為過了這麼久，應該可以再玩看看，結果還是被發現，計畫完全泡湯！」

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▲奴才躲在衣櫃，被尼葛當場抓包。（圖／飼主李芷柔授權提供，下同）

▼尼葛躲進衣櫃時，不斷打呼嚕。

尼葛曾鑽進衣櫃，把摺好、歸類好的衣服全部弄亂後被處罰，興許是因為這樣，喵喵從此將衣櫃視為「禁地」，看到李芷柔偷偷躲進去，才不高興地在外面喵叫。母女倆這次快速被逮住時，尼葛首當其衝地跳出衣櫃，果斷放生豬隊友，讓被晾在衣櫃裡的奴才當下超尷尬表示，「妳怎麼這樣丟下我！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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李芷柔被主子當場抓包的影片隨即獲得網友留言，「躲貓貓怎麼可以不揪貓貓～」、「糟糕，有豬隊友」、「牠應該是在說：妳就再幼稚一點沒關係」、「牠也想玩啦XD」、「哈哈哈太可愛了❤」、「這抓耙子又愛又恨啊XD」、「被出賣了XD」、「牠怕妳悶」、「貓：妳在裡面幹嘛？我也要進去」、「喵～快出來，本喵肚子餓想吃罐罐」、「隊友掩護的不錯XD」、「鏟屎的快出來，讓專業的來！」。

▲尼葛黏在媽媽身邊塞奶。

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