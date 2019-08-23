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長輩怒批「養狗會髒」　他一開手機…驚見嬤拉孫「哼歌尬舞」

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

高雄市新興區的陳冠宏去年帶回法鬥「腿庫」，但家中長輩不斷反對，後來一年過去了，陳冠宏某日上班期間打開手機，卻無意發現母親和狗狗高興地在家共舞的畫面，讓他忍不住笑說，「長輩就是這麼口是心非！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

陳冠宏的妻子葉佳菁向來喜歡狗狗，尤其愛法鬥，自身評估後夫妻倆決定收編一隻，未料家中長輩覺得養狗會帶來髒亂，更是有可能影響鄰居安寧，所以相當反對。其後陳冠宏雖沒有因此和家人感情失溫，卻時刻能感覺到身邊人還是不願接納，看見狗狗時反應冷漠，也不理不睬。

▲阿嬤拉著孫子的手，一同哼歌跳舞。

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▲阿嬤拉著孫子的手，一同哼歌跳舞。（圖／飼主陳冠宏授權提供，下同）

▲陳冠宏的母親現在相當寵毛孩。

▲陳冠宏的母親現在相當寵毛孩。

相處一年後，家中長輩覺得腿庫平時帶來不少樂趣，漸漸軟化，特別是腿庫的阿嬤曾信誓旦旦說「絕不抱狗」，如今卻常把毛孫子攬在懷裡，一起看電視。

這天陳冠宏工作勞累，打開手機的居家監視，想看毛孩療癒身心，卻發現很溫馨的畫面。可以看到影片中，阿嬤正溫柔地催促狗狗睡午覺，下秒卻突然拉著腿庫的手左右搖晃，當場邊哼歌邊熱舞，在鏡頭下儼然成為「寵孫狂魔」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲腿庫讓家中討厭養狗的長輩漸漸心軟。

▲腿庫讓家中討厭養狗的長輩漸漸心軟。

事後母親看了居家監視畫面，害羞反問「幹嘛偷看啦」，但臉上卻充滿笑意，從此也沒有反對養狗一事了。陳冠宏將母親和狗狗的日常放在臉書社團分享，獲得網友留言，「長輩都是這樣啊」、「毛小孩就是有這樣的魅力」、「這麼萌，不心動也難」、「大人總次包容我們選擇的，包容我們所愛的」、「牠會證明你是撿回來的XD」、「哈～阿嬤給吃的不手軟」。

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關鍵字： 法鬥跳舞

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