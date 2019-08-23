2天內「3隻石虎遭路殺」全都在苗栗！　母帶子橫屍路邊惹網怒

▲苗栗縣3隻石虎遭路殺。（示意圖／特生中心提供）

記者陳靜／綜合報導

苗栗縣於21、22日驚傳3隻石虎遭到路殺！2天晚間，民眾分別在苗140線23.5公里處，以及台13甲一帶發現一共3具石虎屍體，後者更是同時有一對母帶子橫屍路邊，據初步判斷後，認定應皆是車輛撞擊所致，消息傳出後，網友紛紛怒批政府並無積極進行石虎保育，也認為再這樣下去，終會走向石虎滅絕之路。

21日晚間8時許，民眾在苗140縣道三義往卓蘭23.5公里處，卓蘭奉天宮入口附近，發現了1隻死亡的石虎屍體，經通報後由農業處帶回，初步檢視確認為成年的公石虎。據農業處統計，這已經是本年度第6隻在苗140線喪命的石虎，也是今年第16起石虎路殺案。

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▲母帶子石虎遭路殺。（圖／有點毛毛的／網友陳建宏提供）

另外，在22日晚間10時許，則是有一對大小石虎同時橫屍在造橋地區的台13甲一帶路段，現場血跡斑斑，畫面讓人揪心，熱心民眾發現後立即報警，並通知動物保護防疫所及相關動保團體到場處理。消息一傳出，網友紛紛撻伐政府的保育工作不當，認為苗栗縣路殺石虎案一再頻傳，特有種已經面臨瀕絕之路。

苗栗縣議員曾玟學在臉書發文表示，「苗栗造橋，今年第17隻、第18隻被路殺的石虎，母子。這兩條生命離開的路段就在台13甲新拓寬的道路上，所以被封殺的保育條例中公共工程的生態評估不重要嗎？這條路更是我每次去議會會通過的路。」對此，他感到非常難過，目前也已經在起草自己版本的石虎保育條例，希望正式提出時，反對的議員能記住這些生命。

《ETtoday寵物雲》稍早已致電苗栗縣農業處自然生態保育科詢問，但因承辦人員皆因公外出，因此目前尚未取得回應。