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最好給我停下來！法鬥狂吠掃地機器人　緊逼角落制伏它

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實習記者呂欣潞／採訪報導

你到底是什麼生物，給我停下來！飼主王慈敏日前在臉書社團「有點毛毛的」分享一段影片，法鬥「君根」將掃地機器人視為敵人，機器運作時就會一路跟著跑，並且表現出生氣的模樣，並對著無辜的機器狂吠，好像有什麼深仇大恨想找對方理論，只差最後沒有將它「滅口」。

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▲最好給我停下來！法鬥狂吠掃地機器人　緊逼角落制伏它（圖／飼主王慈敏授權）

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▲法鬥君根對掃地機器人充滿好奇。（圖／飼主王慈敏授權）

影片中可以看到，君根只要看到機器開始運作，雙眼視線沒有一刻離開過，甚至還試圖要張嘴咬住，看到掃地機器人爬到牠的床底下時，更是氣到整個火都上來了，瞧瞧汪汪先是瘋狂低吼，最後直接爬到床上壓住「仇人」，真怕牠一衝動就把打掃機器給解體，而且同樣的情況不只發生過一次！

▲最好給我停下來！法鬥狂吠掃地機器人　緊逼角落制伏它（圖／飼主王慈敏授權）

▲汪：最好別惹我！（圖／飼主王慈敏授權）

飼主王慈敏接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「這是家裡第一次買掃地機器人，6歲的君根平常喜歡玩球，所以對會跑的玩具情有獨鍾，如果球滾到沙發或牠的床底下，就會不斷對著裡面狂吠，所以看到掃地機器人跑到桌子或其他家具底下，同樣也會表現出相同的情況，不過平常君根是不太叫的。」

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▲最好給我停下來！法鬥狂吠掃地機器人　緊逼角落制伏它（圖／飼主王慈敏授權）

▲君根弟弟平常可是很乖的！（圖／飼主王慈敏授權）

網友看完法鬥君根的逗趣反應，紛紛爆笑留言表示，「新玩具?」、「下次就跳上去給它宰了」、「君根有新朋友了」、「君根非常的好奇！一直追著跑！真可愛」、「君根叫聲哈哈哈」、「君根：你不要把我的味道掃掉喔～這都我的地盤逆～～～」。

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關鍵字： 汪汪毛孩法鬥掃地機器人

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