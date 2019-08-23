只想養紅貴賓！　婦人牽米克斯「到處送人」…丟醫院落跑

▲Lupi曾因不是品種犬被棄養。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「台灣快樂狗尾巴」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

想認養狗狗，應該要先做好功課。Anita Lee中途流浪狗多年，去年8月底她帶著剛救援的浪浪前往動物醫院，卻感覺到院內傳來一陣不小的騷動，一問之下才知道有名婦人只想養紅貴賓，收編的米克斯養了4個月後體型漸大又好動，才決定棄養。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當時婦人牽著狗狗詢問Anita，「妳要不要？我可以送妳。不要的話，我再看看」，似乎是想將狗狗丟棄。果不其然，等到Anita發現時，婦人早已把狗狗丟在動物醫院裡，轉身落跑了，她目測這隻米克斯約4個月大，正是活潑、好動的時期，被棄養時似乎甚麼都不懂，讓人看了很心疼。

請繼續往下閱讀...

▲毛孩乖巧易馴服，從未替Anita帶來麻煩。

該婦人棄養時聲稱狗狗調皮又愛亂咬，帶來不少困擾，才更確信棄養念頭。但Anita帶狗回家時，卻發現牠不但學習快速又聽話，更是從未咬過家裡任何家具，顯然是非常乖順的孩子，「婦人照養時習慣將牠關籠，來到我家時開心地不斷狂奔，好像被釋放一樣。」

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

為了給狗狗更好的生活，Anita決定將牠命名為Lupi，進行跨國送養程序。透過精密的健康檢查後，發現乖巧的Lupi雖然有些營養不良，但相當健康，幸運地在去年10月找到認養人，隨著願意當「護犬大使」的旅客一同搭飛機前往美國舊金山。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲負責送養的Anita（左）和認養人合影。

▲Lupi隨著認養人飛到德國。

Lupi到了美國之後適應良好，不但被當地訓練師譽為「最聰明的孩子」，還經常示範服從訓練。Anita今年6月前往舊金山，得知Lupi已重獲新生，覺得相當有成就感，發文記錄牠的故事並說道，「看見Lupi活得幸福快樂，還是很感慨，希望現代人養狗心態能越來越棒，做好功課之後再決定是否收編，才能做個有肩膀、有責任的毛孩家人！」

▲Lupi現在獲得幸福狗生。

▼更多精彩內容。