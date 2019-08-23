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小女孩遭惡霸「熱情攻擊」哇哇跑開　網笑：再不逃會滿臉口水

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記者何睿宜／綜合報導

「小女孩遭受惡霸犬攻擊，飼主、父母放任不管。」網友簡汝純在臉書社團開玩笑地寫了這句話，原來是一隻小惡霸犬太過熱情，不斷上前猛親蹲在地上玩耍的小女孩，害對方招架不住哇哇大叫，也讓在場的人都笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小女孩遭惡霸「熱情攻擊」哇哇跑開　網笑：再不逃會滿臉口水。（圖／有點毛毛的／網友簡汝純）

▲友善又熱情的小狗不停親吻小女孩。（圖／有點毛毛的／網友簡汝純）

影片中，小惡霸看到小妹妹蹲在地板上玩紙牌，馬上搖著尾巴靠近，一下舔臉頰、一下舔鼻子；小妹妹原本還想堅持住，卻被親得無法專心撿紙牌，只能一直用奶音哇哇抗議，最後終於撿起一張紙牌，馬上站起來奔向一旁的大人。好笑的是，一旁的大人見狀雖然嘴上一直阻止小狗「好了好了、不可以不可以」，卻沒半人上前「救援」妹妹。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲小女孩遭惡霸「熱情攻擊」哇哇跑開　網笑：再不逃會滿臉口水。（圖／有點毛毛的／網友簡汝純）

▲小女孩招架不住狗狗，趕緊起身逃跑。（圖／有點毛毛的／網友簡汝純）

網友們看了影片紛紛留言笑說，「這攻擊讓人羨慕」、「這太惡劣了！我也要……」、「我也想被攻擊」、「 太過分了，一直猛烈的攻擊臉部，好險小女孩抓到空檔跑去找她爸媽，不然一定被攻擊到滿臉是口水」、「天吶，這需要立刻抱緊處理吧！怎麼可以這樣放任呢！」►戀愛老司機：重點是眼神

※寵物雲提醒：小朋友和毛孩有時比較不會拿捏互動的分寸和力道，因此家長一定要在一旁陪伴，不僅能確保安全，也是很好的機會教育時間。

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關鍵字： 有點毛毛的惡霸犬

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