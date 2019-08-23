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指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「探測美食」

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▲指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「探測美食」。（圖／台北市立動物園）

▲指猴的長相特別。（圖／台北市立動物園）

記者何睿宜／綜合報導

指猴Hira今年7月1日從日本上野動物園來到台灣，並於8月1日完成檢疫，經過獸醫師檢查確認健康情況良好，目前已入住台北市立動物園「穿山甲館」夜行動物區內。除了長相特別外，指猴還擁有神奇的「敲打手指」，能幫助對食物十分講究的Hira「探測美食」。►戀愛老司機：重點是眼神

▲指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「探測美食」。（圖／台北市立動物園）

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▲Hira先將竹筒咬開，再用靈活的中指將麵包蟲等昆蟲勾出來。（圖／台北市立動物園）

指猴的長相非常奇特，除了擁有一雙水汪汪的大眼睛、神似小精靈的大三角形耳朵、蓬鬆似松鼠的長尾巴、終年生長的門齒，以及可以360°旋轉的細長中指外，一頭雜亂的毛髮其實也是指猴的特色之一。大家見著牠身上稀疏的毛髮，屬於正常現象，可別誤會是得了皮膚病或是正在換毛唷！

▲指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「探測美食」。（圖／台北市立動物園）

▲Hira探測到竹筒裡面有蟲蟲的跡象，就會用中指將麵包蟲勾出來。（圖／台北市立動物園）

飲食方面，由於指猴為雜食性動物，舉凡水果、蔬菜、蜂蜜水到麵包蟲都能成為牠的食物。其中，對號稱狐猴界「美食家」的Hira來說，最愛的就是芒果和荔枝，常常抱著台灣在地生產的香甜芒果享用，吃得連皮也不剩。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「探測美食」。（圖／台北市立動物園）

▲Hira將保育員準備的小黃瓜和芒果吃得很乾淨。（圖／台北市立動物園）

此外，為了延長指猴的進食時間，增進行為豐富化，保育員會將麵包蟲等昆蟲裝進竹筒中，讓Hira用細長的中指來敲打竹筒，一旦探測到裡面有蟲蟲的跡象，牠就會用靈活的中指小心翼翼地將麵包蟲勾出來飽餐一頓。在保育員的細心照料下，Hira已順利適應「穿山甲館Pangolin Dome」夜行動物區的新家。

▲指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「探測美食」。（圖／台北市立動物園）

▲保育員將麵包蟲等昆蟲裝進竹筒中。（圖／台北市立動物園）

比較特別的是，夜行性的指猴平時白天都在巢箱內睡覺，因此民眾不太能看到牠活動時的樣子，為了解決這個問題，保育員在白天將室內活動場的燈光調整成暗紅光，晚上再將白光開啟，製造日夜顛倒的照養環境，使民眾在白天動物園開放時可以觀察到Hira的身影。另外，保育員也特別將部分指猴的採食容器設計成透明壓克力材質，讓民眾有機會目睹指猴特殊的進食方式。

▲指猴Hira「中指可360°旋轉」　用來敲打竹筒「探測美食」。（圖／台北市立動物園）

▲指猴對聲音、光線極度敏感，參觀時一定要注意別打擾到牠。（圖／台北市立動物園）

園方也提醒，指猴對聲音、光線極度敏感，牠們聽覺敏捷，能注意到周遭的任何一舉一動，所以民眾參觀時切記不要拍打玻璃、大聲喧嘩、也千萬別使用閃光燈拍照，這樣把才能給Hira一個安心休息的環境！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 指猴台北市立動物園動物園Hira保育員

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