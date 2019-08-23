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寵物雲新豐店「毛孩網美大賽」開跑！　拍下萌萌網紅照拿大獎

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▲東森寵物雲新豐門市毛孩網美大賽。（圖／東森寵物雲新豐門市提供）

 ▲毛孩網美大賽示範圖。（圖／東森寵物雲新豐門市提供）

實習記者呂欣潞／綜合報導

你家中的汪汪或喵星人喜歡拍照嗎？好消息～東森寵物雲商店新豐門市第一屆「毛孩網美大賽」開跑啦！快點帶家中毛孩來門市拍美照，上傳比賽拿獎品！（活動期間2019/08/22～2019/09/16）

參加條件很簡單，先幫按讚「ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市」粉絲專頁，再帶上家中寶貝毛孩，到新豐門市店裡的布景前拍一張美美的照片，並至粉專貼文底下留言「最Q網美是我❤️」，邀請親朋好友們按讚，得票率最高者就可以獲得「狗狗精美提籠」或「貓咪高級貓砂盆＋外出籠」，總共有4組獎項，這麼好康一定要趕快手刀參加！

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 ►►►點我看「毛孩選美大賽」活動資訊

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲東森寵物雲新豐門市毛孩網美大賽。（圖／東森寵物雲新豐門市提供）

▲▼快帶寶貝毛孩來參加活動！。（圖／東森寵物雲新豐門市提供）

▲東森寵物雲新豐門市毛孩網美大賽。（圖／東森寵物雲新豐門市提供）

此外，新豐門市最近還有許多優惠活動，像是「新辦會員即贈五折洗澡卷」、「美容店包月第二個月半價」、「台灣多格曼全面商品七九折」、「潔牙骨一桶799二桶999」、「零食任選5包599」，另外9/29（日）門市還有寵物健檢，有興趣的大家可以趕快來報名預約！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲東森寵物雲新豐門市毛孩網美大賽。（圖／東森寵物雲新豐門市提供）

▲新豐門市有許多優惠活動。（圖／東森寵物雲新豐門市提供）

【東森寵物雲新豐店商店資訊】

電話：03-557-7673

地址：新竹縣新豐鄉新興路56號

營業時間；11:00～22:00

美容營業時間：11:00～21:00

美容公休日：週一、週四




東森寵物雲巡迴健檢活動

【8月份義診時間】

第七場
時間：2019/08/31（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場
時間：2019/09/07（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場
時間：2019/09/08（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場
時間：2019/09/15（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲嘉義後庄店（嘉義市東區吳鳳南路649號）

第四場
時間：2019/09/16（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲彰化中山店（彰化市中山路2段515號）

第五場
時間：2019/09/21（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第六場
時間：2019/09/22（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第七場
時間：2019/09/28（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第八場
時間：2019/09/29（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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關鍵字： 東森寵物雲商店新豐門市毛孩寵物網美

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