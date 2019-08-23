馬陸「走路倒影」超療癒！宛如踮腳尖的貓咪　吸600萬人觀看

實習記者許祐誠／綜合報導

印象中馬陸外型宛如蜈蚣，讓有些人看了避之唯恐不及！不過，近期有一名網友Po出一段馬陸走路影片，沒想到外型不討喜的馬陸，走起路來竟意外逗趣，貌似卡通人物在進行神秘任務時，偷偷摸摸溜進目的地一樣，意外幫自己翻轉形象，也讓網友表示「這是我唯一覺得它可愛的時候。」

網友德爾（Chris Dull）20日在臉書上分享一則16秒的短影片，只附上一句「千足蟲踩踏」（millipede stampede），沒想到至今意外吸引多達2.5萬名網友按讚，觀看次數也高達600萬次以上。從影片中可以看到，平時很少人關注的馬陸，倒影在陽光斜射下放大數倍，宛如一隻巨型蟲，多隻纖細的腳也意外曝光在陽光底下，就像是踮著腳尖的貓咪，讓人看了超療癒。

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▲ 馬陸的多隻細腿意外曝光在陽光底下。（圖／翻攝自臉書／Chris Dull）

許多網友見識到馬陸走路的真相後，紛紛在留言處標記朋友一起來看，許多人也在看完後也不知不覺「重複觀看好幾次」，直呼馬陸走路「看起來超可愛」，連原本不喜歡馬陸的網友也覺得「老實說有點可愛」、「讓我想起《湯姆貓與傑利鼠》中的螞蟻」、「這是我唯一覺得馬陸可愛的時候」、「直到它爬進你的床」。