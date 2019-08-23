ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

馬陸「走路倒影」超療癒！宛如踮腳尖的貓咪　吸600萬人觀看

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者許祐誠／綜合報導

印象中馬陸外型宛如蜈蚣，讓有些人看了避之唯恐不及！不過，近期有一名網友Po出一段馬陸走路影片，沒想到外型不討喜的馬陸，走起路來竟意外逗趣，貌似卡通人物在進行神秘任務時，偷偷摸摸溜進目的地一樣，意外幫自己翻轉形象，也讓網友表示「這是我唯一覺得它可愛的時候。」

網友德爾（Chris Dull）20日在臉書上分享一則16秒的短影片，只附上一句「千足蟲踩踏」（millipede stampede），沒想到至今意外吸引多達2.5萬名網友按讚，觀看次數也高達600萬次以上。從影片中可以看到，平時很少人關注的馬陸，倒影在陽光斜射下放大數倍，宛如一隻巨型蟲，多隻纖細的腳也意外曝光在陽光底下，就像是踮著腳尖的貓咪，讓人看了超療癒。

▲▼ 馬陸走路。（圖／翻攝自臉書／Chris Dull）

請繼續往下閱讀...

▲ 馬陸的多隻細腿意外曝光在陽光底下。（圖／翻攝自臉書／Chris Dull）

許多網友見識到馬陸走路的真相後，紛紛在留言處標記朋友一起來看，許多人也在看完後也不知不覺「重複觀看好幾次」，直呼馬陸走路「看起來超可愛」，連原本不喜歡馬陸的網友也覺得「老實說有點可愛」、「讓我想起《湯姆貓與傑利鼠》中的螞蟻」、「這是我唯一覺得馬陸可愛的時候」、「直到它爬進你的床」。

關鍵字： 馬陸Chris Dull

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／收到媽傳照片來　兒直覺問「他在裡面幹嘛」下秒愣..

他上廁所留「惡犬紙板」警告不准偷！　網見本尊萌翻：..

海鷗俯衝後院叼走吉娃娃　1月後…空中丟下「燒烤狗腿..

三多國中收編浪浪當校犬　2年後牠是「學校紀錄保持者..

米克斯混到黃金獵犬...5個月後變「短腿臘腸」　網..

哈士奇突懷孕不知爸是誰...等2個月生出黃金！主人..

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪　網驚：牠還活著嗎？

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

「內有惡犬」防偷車　鏡頭轉向「本尊」網笑瘋：拜託兇..

46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚..

暖男貓哥被挑釁照樣舔毛！　寵妹無極限...互動超有..

真D聰明～賊喵吃飽躺桌上假睡！ 下秒「龜速拖碗」..

在家裡偷尿尿！黑嘴汪被罵貢吼細　翻肚舉小手手賣萌：..

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留....

有養過狗狗就懂...洗澡=浩大工程　柴柴「春宮沐浴..

柴柴超厚嘴邊肉變Q麻糬！　 享受老爸專屬按摩爽到咧..

媽加班晚回家...歐告「狂跳伸懶腰」　碎碎唸抗議：..

眼皮好重！愛睏美喵對決瞌睡蟲 呆滯張嘴撐不住.....

一回家「白色棉花糖」熱情迎接　ㄉㄨㄞ柴晃動肉肉萌翻..

拾荒老翁推車...大黃「肥臀左右晃」　到哪都跟緊緊..

長輩怒批「養狗會髒」　他一開手機…驚見嬤拉孫「哼歌..

柴犬想要新房間！　啟動「土撥鼠功能」無聲引爆瓷磚地

浪喵「黏TT」饋頭放閃　她暖餵10年…網敲碗收編：..

翻遍屋找不到黑貓！　媽心急尋30分鐘...牠冷眼趴..

馬陸「走路倒影」超療癒！宛如踮腳尖的貓咪　吸600..

醫生溫柔摸頭…　呆萌洛威拿竟露出「殺氣斜眼」網友笑..

寵物雲新豐店「毛孩網美大賽」開跑！　拍下萌萌網紅照..

小女孩遭惡霸「熱情攻擊」哇哇跑開　網笑：再不逃會滿..

只想養紅貴賓！　婦人牽米克斯「到處送人」…丟醫院落..

小男孩拖鞋掉了臉好臭　好心幫他撿的竟是…超神影片網..

週六放颱風假？白鹿增強　這7縣市衝擊「風力達標」

台南長中砍薪風波董事會開會　教師會發動靜坐提3訴求

長輩怒批「養狗會髒」　他一開手機…驚見嬤拉孫「哼歌..

日職／王柏融最會打歐力士　先發第6棒DH

獨／「夾腳拖雙盜」扶曉出擊　50秒撬開自助洗衣兌幣..

川普政府甫批准F-16V對台軍售　美軍登陸艦再通過..

林書豪31歲生日首度擁有個人簽名鞋　仍懷抱重返NB..

柴犬想要新房間！　啟動「土撥鼠功能」無聲引爆瓷磚地

韓嘻哈歌手爆瘦粉絲憂：是否病了？朴載範領軍旗下弟子..

爸媽逼課業第一！18歲女「留遺書」嘆：生個更優秀的..

寵物動物熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

2天內「3隻石虎遭路殺」都在苗..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

讀者迴響

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻..

學校收編浪浪　2年後牠是模範生

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

哈士奇懷孕不知爸是誰...竟生..

黑柴白目咬尾巴！喵星人下秒伸爪

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

防偷車！「惡犬」真面目網全投降

巨嬰汪找嬤討抱　46KG肥臀壓..

世上最稀有「草莓豹」珍貴身影曝..

徒步環島完養你！他遵守諾言收編..

2天內「3隻石虎遭路殺」都在苗..

可愛鈍頭蛇吃蝸牛　還知道要喝湯

家變戰亂現場！洗手台「冒顆頭」..

最新影片

更多

暖男貓哥被挑釁照樣舔毛！　寵妹無極限...互動超有愛❤

真D聰明～賊喵吃飽躺桌上假睡！ 下秒「龜速拖碗」偷嗑同伴菜尾XD

在家裡偷尿尿！黑嘴汪被罵貢吼細　翻肚舉小手手賣萌：原諒人家嘛～

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留...網羨：我家的都不理

有養過狗狗就懂...洗澡=浩大工程　柴柴「春宮沐浴」洗加吹2小時起跳

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面