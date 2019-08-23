犀牛寶寶「離家出走」玩嗨...害媽嚇瘋亂竄！　回家被打屁股了

記者陳靜／採訪報導

「下次再給我亂跑試試看！」六福村野生動物園裡的20歲的白犀牛媽媽「阿珠」，在7月7日凌晨產下一隻重達50公斤的雄性白犀牛寶寶，活潑好動的小犀牛在園區裡總是坐不住，喜歡到處探險，沒想到這天牠竟趁著媽媽不注意時，偷偷鑽出柵欄玩耍，直到阿珠回頭時，兒子已經不見蹤影，害牠緊張地到處亂竄。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲犀牛寶寶離家出走了！（圖／莊福文教基金會提供，下同）

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莊福文教基金會動物管理部副協理張志華向《ETtoday寵物雲》表示，才剛出生1個多月的小犀牛就跟小朋友一樣，總是對任何事物都充滿好奇心，只要周遭有一點風吹草動，牠們就會想湊過去看看；這天剛好小犀牛發現柵欄外有新奇的事情發生，於是燃起了牠冒險犯難的精神，什麼都沒想就往外爬，沒想到卻讓阿珠媽媽擔心了。

▲小犀牛再不回家，媽媽真的要報警了啦！

張志華還說，基本上犀牛媽媽都會要求寶寶必須要在自己的視線範圍內，所以當兒子不見時，阿珠才會這麼緊張地到處亂竄尋找，但是這時只要媽媽呼喚孩子回家，犀牛寶寶就會乖乖地回到媽媽身邊待著，雖然小犀牛最後被媽媽打了屁股，但這樣的生活小插曲還是非常有趣的呢！

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▲小犀牛和媽媽總是形影不離。

▲犀牛媽媽會要求孩子要在自己的視線範圍內。

此外，張志華也指出，園區柵欄寬度之所以會設計成這麼大，是為了方便工作人員進出餵養、查看犀牛狀況，而園內通常都是飼養成年犀牛較多，久久才會出現一次小犀牛，一般來說，大犀牛是無法輕易穿越縫隙的，只有2個月大以前的犀牛寶寶體型夠小，才能夠進出自如；不過，其實出了柵欄後，只是個大型展示場，也仍在犀牛保護園區範圍內，因此寶寶不會有安全疑慮喔！

▲犀牛寶寶非常調皮愛冒險。

▲只有小小犀牛才能輕易鑽出柵欄。

六福村為了歡慶小犀牛的誕生，即日起至9月22日「世界犀牛日」止，推出了「命名票選活動」，喜愛犀牛寶寶的民眾能在「六福村主題遊樂園」粉專參與活動，投票的民眾都有機會抽到「犀望巴士雙人體驗」的好禮，歡迎粉絲上網投下神聖的一票，一同見證小犀牛的成長。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲趕快一起來幫活潑的小犀牛取名吧！

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