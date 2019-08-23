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嘴巴唸著「上班快遲到了」雙手卻很誠實！　媽每天被塞乃貓討抱融化

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記者陳靜／採訪報導

又是一篇炫耀文無誤！網友林可唯家裡有隻撒嬌貓「乖寶」，每天媽媽上班時間一到，背起包包準備出門時，就會看到乖寶瞪著水汪汪的大眼看著她喵喵叫，一旦馬麻靠近，牠就會馬上趴到對方身上討抱抱，雖然媽媽嘴上一直唸著「要遲到了」，但還是不斷反覆抱起愛貓狂親，面對塞乃功力一流的愛貓完全沒轍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲媽媽根本一步都不想離開啊！（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻林可唯笑說，雖然家裡一共養了10隻貓咪，但是只有乖寶這麼愛撒嬌，牠只要看到媽媽在門口穿鞋子，就會自動打開塞乃模式，不斷用奶音喵喵叫挽回媽咪，像是希望牠不要出門一樣，因此媽媽也總是受不了牠這麼溫柔的萌樣，便回頭又多抱了好幾下，最後不得已才趕緊出門。

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲「想出門，先過我這一關！」

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲乖寶還會壓著包包不讓媽媽走。

事實上，乖寶不只是在媽媽出門時愛撒嬌，就連在家裡，牠只要看到馬麻就一定得黏緊緊才行，「只要我出現在客廳牠就是這樣，就是要黏在你身上的那一種，牠就是親生的那一種......你懂嗎......。」也難怪媽媽這麼疼牠了。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了羨慕不已表示，「又是一個炫耀文」、「#別人家的貓」、「「我一點都不羨慕！（咬手帕」、「明明就妳自己捨不得走XD」、「後面有ㄓ黑貓覺得無言XD」、「把他帶去公司上班，外國研究會增加辦公效率」、「我要拿這影片給我家貓好好看看」、「這小可愛～～捨不得分開啊」、「這是讓妳上班的動力，下班後回家的甜蜜」。

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲乖寶：鼻要去上班啦～在家裡陪我好嗎？

乖寶是飼主收編的第一隻貓，原本是浪浪的牠，每天都會出現在男友的店外討飯吃，沒想到有天來了一位年長的客人，他一看見貓咪就拿起雨傘準備毆打，嚇得乖寶一溜煙就趕快逃走，接著便消失了整整5天都沒出現，林可唯天天哭著在附近尋找，直到某天乖寶突然又現身，她立馬將外出籠擺著並向貓咪說，「如果要跟我回家，你就自己進去。」沒想到牠就真的乖乖走進去了。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲乖寶原本是男友店裡附近的浪浪。

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲飼主太喜歡牠了，因此花了5天把牠找回並收編。

「其實在認識牠之前，我已經有在餵養抓紮外面的流浪貓，但是我從沒收編過任何一隻，因為牠真的讓我太揪心了太愛了，我才踏上貓奴這一條路。」格外乖巧懂事的乖寶，間接讓媽媽中了養貓毒，直到一次養了10隻之後，她才深刻體悟到，「原來並不是每一隻貓都這麼乖巧懂事，有種被騙的感覺XD。」

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲家裡一共有10隻貓咪。

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲只有乖寶最愛撒嬌，還喜歡躺在媽媽懷裡睡覺。

去年飼主曾到日本旅遊5天，這期間她拜託保母每天到家裡開視訊拍貓，且一天還要去三趟，牠們只要一聽到媽媽的聲音，就會馬上湊過來看看，怎料直到馬麻回家的那一天，毛孩們一看到對方開門後，彷彿看到陌生人一樣，全部嚇跑躲起來，甚至還對她哈氣，唯獨乖寶主動來找媽咪撒嬌，讓她受傷的心靈頓時被撫平了些。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲連被穿上裙裙也不生氣的天使貓。

▲撒嬌貓討抱抱不讓媽媽上班。（圖／臉書粉專「捲媽這一家」授權提供）

▲我只看到一道白光。

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關鍵字： 喵喵上班遲到.抱抱撒嬌

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